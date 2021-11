Trener fudbalera Ajaksa Erik Ten Hag ne želi u Mančester Junajted

AMSTERDAM – Trener fudbalera Ajaksa Erik Ten Hag nije zainteresovan da postane menadžer Mančester Junajteda, prenose holandski mediji.

„Imam posla s Ajaksom i ništa me drugo ne zanima. Niko me nije ni kontaktirao, a ništa ne znam o planovima i strategijama Mančester Junajteda. Uvek je lepo kada vas povezuju sa tako velikim klubom, ali ne ometaju me priče o preuzimanju Junajteda“, rekao je Ten Hag.

(Tanjug)

