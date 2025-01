Trener Totenhema: Igrači daju sve od sebe u svakoj utakmici

Trener Totenhema Ange Postekoglu rekao je danas da njegovi fudbaleri u svakoj utakmici daju sve od sebe i ocenio da imaju fantastičnu priliku za uspešnu sezonu.

Totenhem je pobedio samo jednom u poslednjih 10 utakmica u Premijer ligi, a bez pobede je u poslednjih šest.

Londonska ekipa je u nedelju izgubila od Evertona 2:3 i to je bio njen treći uzastopni poraz pa je 15. na tabeli, zbog čega se spekuliše da li je Postekoglu pravi trener za Totenhem.

Totenhem je i dalje u igri za tri trofeja – u Liga kupu, FA kupu i Ligi Evropa.

„I dalje smo u tri kup takmičenja i imamo fantastičnu priliku u narednih nekoliko meseci. Igrači daju sve od sebe u svakoj utakmici. Igrači ničemu ne daju prioritet – oni daju sve od sebe“, rekao je Postekoglu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Najbolju šansu za trofej Totenhem ima u Liga kupu, nakon što je u prvoj polufinalnoj utakmici pobedio Liverpul 1:0.

U četvrtom kolu FA kupa, Totenhem će igrati u Birmingemu protiv Aston Vile, a trenutno je ekipa deveta na tabeli Lige Evropa, dva kola pre kraja.

Postekoglu je rekao da su povrede igrača mnogo uticale i da ima samo 13 spremnih seniorskih igrača za utakmicu protiv Hofenhajma u četvrtak od 18.45 u Nemačkoj u Ligi Evropa.

„Zaista vam je potreban zaista jak tim da biste se takmičili u Evropi i ostvarili dobre rezultate u kup takmičenjima jer se to ne može izdržati kada igrate tri utakmice nedeljno. Realnost je da nemamo mnogo izbora zbog povreda. Uvek procenjujete zašto se to dešava“, naveo je on.

„Na početku je bilo nekih stvari koje su se stalno dešavale sa povredama i naporno smo radili da poboljšamo taj proces. Ovo nedavno je nagomilavanje i naplata zbog velikog broja utakmica“, dodao je Postekoglu.

(Beta)

