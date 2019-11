Trinkijeri: Ne izgleda dobro, ali je ukus čudesan

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da njegova ekipa nije izgledala dobro u večerašnjem meču protiv FMP-a, ali da ne može više da traži od igrača u ovom trenutku.

„Izuzetno teška utakmica. Jedna ekipa je bila sveža, pogodila je sve, a druga se motala po terenu s onim što smo imali od energije. Nismo dobro igrali, ali smo napravili ono što je trebalo – da dobijemo utakmicu“, rekao je Trinkijeri novinarima posle utakmice.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras FMP sa 90:85 u petom kolu ABA lige.

„Ovo je jako težak period, imamo problema da treniramo, da ostanemo zdravi, ali moja ekipa je večeras uradila jedino ono što je bilo moguće da se dobije ova utakmica“, rekao je Trinkijeri.

On je naveo da je FMP igrao izvanredno dok je njegova ekipa sebi „malo komplikovala život“.

„Ne znam kako da kažem na srpskom, pa ću reći na engleskom – ‘doesn’t look good, but it tastes amazing'“, rekao je Trinkijeri.

„Za mene je ovo izuzetno važna pobeda. Želeo bih da moja ekipa sjajno igra, da se lopta ne zaustavlja, da imamo odbranu, skok, sve… ali danas nisam mogao više da tražim od ovoga. Ja nikad nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan zbog igrača. Jako teška utakmica, bitna utakmica i uspeli smo da je dobijemo. To je najvažnija stvar“, istakao je Trinkijeri.

Upitan koliko će ekipi biti lakše kada i umorna dobija ovako teške utakmice, Trinkijeri je rekao: Značiće nam do sutra u sedam kad je trening“.

„Jako je teško planirati, ja samo čekam da možemo da treniramo. Moja ekipa ima ogromnu potrebu da trenira, ali ne uspevamo, od Limoža smo imali 25 minuta treninga, ne zato što smo lenji, jer ne možemo“, naveo je trener Partizana.

Trener FMP-a Vladimir Jovanović čestitao je Partizanu na pobedi i rekao da je njegova ekipa imala „prazan hod“ sredinom i krajem treće četvrtine i da je to koštalo konačnog rezultata.

„Bio nam je plan da što duže budemo rezultatski u igri i na kraju je došlo do toga da jedna ili dve lopte odluče. Medjutim, bode oči ovih 20 izgubljenih lopti, to je bilo previše, pritom su neke bile veoma važne. Odigrali smo koliko smo mogli u ovom trenutku mogli, zaboravićemo večeras ovo i spremaćemo se za narednog protivnika“, rekao je Jovanović.

(Beta)