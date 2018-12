Trinkijeri pred FMP: Važno je da vezujemo pobede

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri, pred meč protiv FMP Železnika u 11. kolu ABA lige, pozvao je svoje igrače da odigraju na visokom nivou i ostvare treći trijumf u nizu nakon Igokee i Asvela.

„FMP je ekipa koja igra solidnu, pametnu, racionalnu košarku. Veoma su tvrdi i moramo da nađemo način da im u tom segmentu pariramo. Takođe, za nas je od izuzetnog značaja da budemo u stanju da vezujemo pobede“, poručio je Trinkijeri za klupski sajt.

Centar crno-belih Đorđe Gagić posebnu pažnju obratio je na najboljeg igrača FMP-a Dragana Apića.

„I ove godine, FMP ima dobar tim i igra veoma dobro. Iako su vezali dva poraza, to je ekipa koja se nikada ne predaje i koja će pokušati da se baš protiv nas vrati na pobednički kolosek. Apić je pokazao odličnu formu, ali pre svega je važno da se usredsredimo na sebe, odigramo čvrsto od početka do kraja utakmice i tako dođemo do bitne pobede“, naglasio je Gagić.

Meč između Partizana i FMP-a igra se sutra od 21 sat u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)