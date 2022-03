Tuhel: Nemam problem da ostanem u Čelsiju

Trener Čelsija Tomas Tuhel rekao je danas da nema problem da ostane u tom fudbalskom klubu, uprkos tome što vlasnik Roman Abramovič planira da ga proda.

Abramovič je vlasnik Čelsija od 2003. godine i za to vreme klub je osvojio 19 velikih trofeja. Rusko-izraelski milijarder u sredu je saopštio da će prodati klub, posle pritisaka da ode u jeku ruske vojne intervencije u Ukrajini.

Tuhel, koji je prošlog januara preuzeo ekipu, priznao je da je odluka o prodaji kluba unela odredjenu nesigurnost, ali da ne sumnja u svoju budućnost na Stamford Bridžu.

Upitan da li bi imao problem da ostane u Čelsiju, Tuhel je odgovoro: „Ne, suprotno od problema da ostanem u klubu“.

„U više navrata sam rekao da volim da radim u Premijer ligi, volim da budem u Engleskoj i osetim tradiciju i ljubav za sport, posebno za fudbal. To je sjajno mesto. Čelsi mi savršeno odgovara. Volim da budem ovde, volim sve u vezi kluba i nadam se da će se nastaviti. Postoji nesigurnost, ali zar to nije uvek tako kod trenera. Na to sam navikao na različitim nivoima. Moram da budem iskren, ovo je priličan nivo, ali pozitivan sam i nadam se da će se stvari dobro završiti“, rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

Abramovičeva odluka da proda klub dolazi tri meseca pre početka letnjeg prelaznog roka, a navijači strahuju da bi situacija oko vlasništva mogla da ugrozi eventualnu kupovinu novih igrača.

Tuhel je rekao da o svojim planovima za prelazni rok nije ni razgovarao sa direktorkom Marinom Granovskajom i tehinčkim savetnikom Petrom Čehom.

„Jednostavno je prerano“, dodao je nemački trener.

On je ocenio da ekipa napreduje i da do leta nema razloga za brigu.

Kapitenu Sesaru Aspilikueti i odbrambenim igračima Antoniju Ridigeru i Andreasu Kristensenu ističu ugovori na kraju sezone, a za svu trojicu zaniteresovani su brojni evropski klubovi.

Tuhel je rekao da veruje u najbolji ishod pregovora i da veruje da Čelsi i dalje može da privuče igrače bez obzira na prisustvo Abramoviča.

„I dalje mislim da je Čelsi jak klub i da će ostati jak klub. Naš vlasnik je odlučio da proda klub i prodaje jak, čvrst i veoma dobro organizovan klub na najvišem nivou“, naveo je Tuhel.

Posle 27 kola u Premijer ligi Čelsi je treći na tabeli sa 16 bodova zaostatka i dve utakmice manje za vodećim Mančester sitijem.

(Beta)

