Tuhel: Sigurno ostajem u Čelsiju do kraja sezone

Trener Čelsija Tomas Tuhel rekao je da će ostati u tom fudbalskom klubu, koji je upao u probleme nakon što je vlasniku Romanu Abramoviču zamrznuta imovina zbog navodnih veza sa ruskim predsednikom u jeku vojne intervencije u Ukrajini.

„Sigurno, nema sumnje da ću ostati do kraja sezone. Apsolutno. Moramo da idemo dan za danom pošto se sve može promeniti, ali situacija je jasna – klub je na prodaju i nadamo se da će to proći kako bi se stvari sredile. To je sada čista spekulacija i nemam drugih informacija“, rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

Abramovič je pod pritiskom morao da oglasi prodaju kluba, a sankcijama ruskom milijarderu pogodjen je i klub.

„Dan po dan je dobar način da živite, ali sada smo prinudjeni na to pošto ima okolnosti na koje ne možemo da utičemo. Na neki način to je dobro, pošto vam daje slobodu da se koncentrišete na stvari na koje možete da utičete, a to je naša igra i da pokažemo duh“, naveo je nemački trener.

Čelsi je u nedelju pobedio Njukasl golom Kaja Haverca u 89. minutu i zabeležio petu uzastopnu pobedu u Premijer ligi.

„Fokus je na prvom timu, ali Čelsi je mnogo više od ekipe u Premijer ligi. To je ogroman klub sa velikom tradicijom i haljadama ljudi i zbog njih je važno da pokažemo duh, odvratimo im pažnju od svega i pokažemo im ko smo“, dodao je Tuhel.

On je naveo da se u celoj situaciji njegova uloga u klubu jedva promenila, zahvaljujući zaposlenima u Čelsiju i pohvalio ih je na posvećenosti i zalaganju.

Čelsi sada radi sa manjim budžetom, što će uticati i na putovanja, a Tuhel je rekao da će, šta god da se dogodi, ekipa biti u Lilu u sredu, na revanš utakmici osmine finala Lige Evropa.

„Poslednja informacija je da imamo avion. Možemo da putujemo avionom i da se vratimo avionom. Ako ne, ići ćemo vozom, a ako ne tako onda autobusom. Ako ne možemo ni tako, ja ću voziti. Da ste me pre 20, 30 godina pitali šta sam spreman da uradim da vodim ekipu u Ligi šampiona odgovorio bih: ‘Gde moram da budem i kad?’. Bićemo tamo“, rekao je Tuhel.

Čelsi će u sredu u Francuskoj od 21 čas igrati protiv Lila, revanš utakmicu osmine finala Lige šampiona. U prvoj utakmici na Stamford Bridžu domaći su pobedili sa 2:0.

(Beta)

