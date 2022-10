Ubedljiva pobeda Partizana na startu ABA lige

Košarkaši Partizana pobedom su počeli novu sezonu u ABA ligi, pošto su danas u Zagrebu slavili protiv Cibone sa ubedljivih 105:81 (25:26, 33:15, 24:19, 23:21).

Kevin Panter, Uroš Trifunović i Tristan Vukčević su sa po 14 poena predvodili crno-bele, tri poena manje je ubacio Janis Papapetru, dok su po deset poena postigli Dante Egzum, Matijas Lesor i Danilo Andjušić.

U timu Cibone najefikasniji je bio Krešimir Ljubičić sa 19 poena, dok su po deset dodali Nikola Malešević i Lovro Mazalin.

Cibona je bolje počela meč, kontrolisala je prvu četvrtinu i imala prednost, ali je Partizan u finišu te deonice prišao na poen zaostatka (25:16).

Crno-beli su u drugoj četvrtini zaigrali bolje u odbrani, ubrzali su igru i potpuno su preokrenuli tok utakmice, pa su do velikog odmora stigli do maksimalnih plus 17 – 58:41.

Izabranici Željka Obradovića su u nastavku meča bez većih problema održavali visoku prednost, mirno priveli meč kraju i upisali prvu pobedu u novoj sezoni ABA lige.

Partizan će naredne nedelje gostovati Albi na otvaranju sezone u Evroligi, dok će u sledećem kolu regionalnog takmičenja u Skoplju igrati protiv MZT-a. Na drugoj strani, Cibona će gostovati Studentskom centru.

(Beta)

