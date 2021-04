Velika tragedija: Mladi košarkaš proleteo kroz crveno i poginuo (video)

Terens Klark, mladi američki košarkaš kojem je predviđana blistava budućnost, poginuo je posle saobraćajne nesreće.

Sometimes life just doesn’t make sense! RIP! 🙏🏽 pic.twitter.com/uIMBM8EKx4

Student univerziteta Kentaki, koji se ove sezone priključio Kentaki Vajldketsima, je imao 19 godina.

Klark je vozio automobil marke „Hjundai Dženesis“, kada je pod ogromnom brzinom prvo prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici, zatim naleteo na drugi automobil, da bi ga na kraju zaustavili stub i betonski zid.

Mladi Amerikanac je nedugo zatim prevezen u bolnicu kolima hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da ustanove smrt.

Policija je izdala saopštenje u kojem se navodi da je pored Klarka nije bilo više nikoga u njegovom vozilu, kao i da vozač drugog automobila nije povređen.

Takođe, navodi se i da „nije bio propisno vezan“.

​„Emocije su me razorile, bilo mi je muka. Mlada osoba koju smo voleli je prerano izgubila život, koji je bio pun snova i nade. Terens Klark je bio divna osoba, neko ko je svaku prostoriju u koju je ušao činio radosnijom i nasmejanijom“, naveo je Kentakijev trener Džon Kalipari.

Upozorenje – priloženi video-snimak je uznemirujućeg sadržaja

Terrence Clarke 19Yo, NBA draft prospect & former University of Kentucky guard, has been killed in car crash in Los Angeles yesterday , pic.twitter.com/Ko9yMvIH9X

— @KassMedefer (@KMedefer) April 23, 2021