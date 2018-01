Veselin Vujović razočaran sudijskim odlukama

Selektor rukometne reprezentacije Slovenije Veselin Vujović razočaran je sudijskom odlukom da dosude sedmerac za Nemačku posle isteka vremena, kojom su došli do izjednačenja i boda na Evropskom prvenstvu Hrvatskoj.

„To je jedno rukometno pravilo za koje ne zna niko osim sudija i delegata. Oni kažu da, ako nisi udaljen tri metra od izvodjača u zadnjim sekundama onda, budući da nema vremena da te isključe, dosude sedmerac“, ironično je komentirao Vujović posle utakmice, a preneli su slovenački mediji.

Rukometne reprezentacije Slovenije i Nemačke igrale su nerešeno 25:25 u drugom kolu Grupe C Evropskog prvenstva u Hrvatskoj.

Nemačka je na devet sekundi do kraja stigla do izjednačenja – 24:24, da bi Slovenija potom na pet sekundi pre isteka vremena stigla do nove prednosti.

Po isteku vremena sudije su označile kraj, ali su posle protesta reprezentativaca Nemačke pregledale snimak i navodno ustanovile da je Blaž Blogtinšek smetao rivalima da izvedu loptu s centra. On je za to dobio crveni karton, a Nemačkoj je dodeljen i sedmerac iz kog su došli do izjednačenja – 25:25.

„Prvi put u istoriji primenjeno je to pravilo, naravno, protiv Slovenije. Sudje su dovele utakmicu u egal tako što su izmislili sedmerac na Genzhajmeru, koji niko nije video, pa su isključili Kavtičnika i Šerbeca na klupu i dva minuta smo igrali s četiri igrača. Primili smo te golove i Nemci su došli u egal u utakmici u kojoj nisu imali nikakve šanse. Za mene je moja ekipa pobednik. Da je bilo malo pravde, Slovenija bi danas imala četiri boda, a zamislite, ima jedan. Ali to će zaboraviti i mediji i svi drugi. Negde će pisati da je Slovenija bila peta, šesta ili dvanaesta na ovom prvenstvu, pričaće se da su ovi igrači loši, a da sam ja loš selektor. Ništa, idemo da dobijemo Crnu Goru i da udjemo u drugi krug, ali ne znam koliko ću izdržati u ovim uslovima“, rekao je Vujović povišenim tonom.

Selektor Slovenije, razočaran odlukom sudija Mindaugasa Gitalisa i Vaidasa Mazeika iz Litvanije, u protestu je stao na gol, ali se posle kratke rasprave ipak pomerio i pustio Nemce da izvedu sedmerac.

„Hteo sam da napravim sprdnju, neki ‘šou’. Oni su već ionako napravili cirkus od rukometa, pa zašto se ja ne bih priključio? Napravili su sport smešnim, jer ga vode debili. Moji igrači i ljudi na klupi su disciplinovani a ja sam takav kakav jesam, pa su me zamolili da ispoštujem sudijsku odluku“, rekao je Vujović.

On je od sudija zatražio objašnjenje posle utakmice.

„Pitao sam ih zašto nisu nemačkog igrača isključili napad pre kad smo mi izvodili brzi centar, a oni meni ‘Pa, postigli ste gol.’ Ja ih pitam zašto niste zaustavili vreme i isključili ih, a oni meni da ‘Nećemo sad o tome'“, rekao je selektor Slovenije.

Njegova reprezentacija ostala je bez pobede zbog videotehnologije koja je prvi put uvedena na ovom prvenstvu.

„Mi smo napredna zemlja, pa nek smo mi dobili po zadnjici od nove tehnologije“, zaključio je Vujović.

(Beta)