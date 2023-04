Vijeri: Vlahović bi svake sezone u dresu Intera postizao po 25 golova

RIM – Srpski napadač Dušan Vlahović bi svake sezone u dresu Intera postizao 25 golova, izjavio je nekadašnji italijanski fudbalski reprezentativac Kristijan Vijeri.

Vijeri je u emisiji „Bobo TV“ komentarisao igru Intera, koji se trenutno nalazi na petom mestu u Seriji A sa 23 boda manje od prvoplasiranog Napolija.

Inter je poslednju pobedu u Seriji A ostvario petog marta protiv Lećea (2:0).

„Inter stvara šanse. Da Vlahović igra za Inter svake sezone bi postizao po 25 golova. Romelu Lukaku je bio ubitačan sa Antonijom Konteom na klupi. Ako pronađe tu formu sledeće sezone će da postigne između 25 i 30 golova“, rekao je Vijeri.

Navijači Intera smatraju da je Lukaku jedan od glavnih krivaca za lošu igru svog tima.

„Lukaku nije smiren pred golom. Govorim to kao napadač. Važno je da Lukaku ima šanse da postiže golove. Da ima jednu, to bi me onda brinulo. Mora da bude na 100 odsto, jer kada je na vrhunskom nivou onda ga je nemoguće čuvati. Mislim da Lukaku nema mira, baš kao što ga nemaju Edin Džeko i Lautaro Martinez“, zaključio je Vijeri, koji je igrao za Inter od 1999. do 2005. godine.

(Tanjug)

