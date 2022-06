Vojinović: Nadam se da će Partizan igrati u Evroligi

PODGORICA – Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović izjavio je da regionalno košarkaško takmičenje nema alternativu i nada se da će Partizan dobiti pozivnicu za učešće u Evroligi.

Vojinović smatra da je ABA liga pokazala da je izvukla pouke iz nekih ranijih sezona i postavila novi model ponašanja, prenose podgoričke „Vijesti“.

„Sigurno nikome nije drago da se majstorica finalne serije završi pred praznim tribinama, ali ako je to cena da bi se osigurala bezbednost aktera, onda ona mora da se plati. Mislim da sam time jasno rekao kako se osećam i kako razmišljam posle svega. Nažalost, nemile scene nisu ništa novo, bilo ih je i pre ABA lige i van nje, ali ključno je da smo učinili i učinićemo sve da ih iskorenimo. I to je poruka koju su poslali svi, od igrača, trenera, klubova, pa do same ABA lige, koja je to uradila kroz adekvatne i pravovremene disciplinske odluke“, rekao je Vojinović.

On je istakao da je ABA liga sinonim za vrhunski košarkaški proizvod.

„Kao takva, ona nema alternativu. Danas kada pričamo o ABA ligi, pričamo o tek završenoj 21. sezoni. I to je podatak koji mnogo toga kaže. Prostora za napredak naravno ima, a naš zadatak je da ga konstantno smanjimo. I u svemu što se desilo tokom finalne serije, ABA liga je pokazala da je izvukla pouke iz nekih ranijih sezona i postavila novi model ponašanja, sve sa krajnjim ciljem, da iz dana u dan, rastemo kao organizacija, na sportskom i poslovnom planu“, istakao je sportski direktor ABA lige za „Vijesti“.

Titulu u ABA ligi odbranila je Crvena zvezda, koja je u finalnoj seriji bila bolja od Partizana 3:2 u pobedama.

„ABA liga je jedina liga u Evropi koja ima prohodnost ka Evroligi. To je sada šampion koji ima prednost za dobijanje pozivnice, a praksa jasno pokazuje da to znači i učešće u Evroligi. Da li zaslužujemo više? Naravno! Iskreno se nadam da će Partizan kao vicešampion dobiti pozivnicu, kao i da će to biti praksa u budućnosti. Pored toga, za nas je izuzetno važan i broj učesnika u Evrokupu, ali i FIBA takmičenjima. Ono za šta se svi borimo i što je u svima u interesu, jeste da pored kvaliteta i profita, imamo i najbolji mogući status u odnosu na sve druge organizacije. Sa svima razgovaramo i borimo se za interese same lige i klubova“, naveo je Vojinović.

(Tanjug)

