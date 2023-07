Vondroušova srećna zbog titule na Vimbldonu, princeza od Velsa tešila Džabir

Češka teniserka Marketa Vondroušova rekla je danas, posle osvajanja Vimbldona, da se nadala da će se posle dve operacije ručnog zgloba vratiti na najviši nivo i da je srećna što je uspela da osvoji prvu grend slem titulu u karijeri.

Vondroušova, 42. teniserka sveta je u finalu Vimbldona pobedila šestu na WTA listi Uns Džabir iz Tunisa sa 6:4, 6:4. Ona je postala prva teniserka u Open eri koja je osvojila Vimbldon a da nije bila među nosiocima.

Prošle godine došla je u London u razgledanje noseći gips na ruci posle dve operacije i da navija za prijateljicu koja je igrala u kvalifikacijama.

„Prošle godine sam imala gips… Ludo je biti ovde i držati ovaj trofej. Tenis je lud. Ne znam kako sam ovo uradila. Nikada nije lako vratiti se takmičenjima, nikada ne znate šta da očekujete. Nadala sam se da ću moći da se vratim na visok nivo… I tu sam“, rekla je Vondroušova.

Ona je rekla da je Vimbldon za nju bio „nedodirljivi grend slem turnir“, pošto je do sada imala slabe rezultate, a uoči ovogodišnjeg turnira pobedila je u samo dva meča na travi.

Čehinja je 2019. godine igrala u finalu Rolan Garosa i popela se na 14. mesto svetske rang-liste, ali je povredila zglob leve ruke i imala je dve operacije. Posle toga ispala je iz 100 najboljih, ovogodišnji Vimbldon počela je kao 42. teniserka sveta, a od ponedeljka će biti na 10. mestu, što je njen najbolji plasman u karijeri.

Vondroušova je otkrila da se kladila sa svojim trenerom da će se i on tetovirati ako ona osvoji grend slem trofej.

„Muslim da ćemo sutra da odemo“, dodala je 24-godišnja teniserka.

Vidno neraspoložena bila je Džabir, koja je poražena u svom trećem grend slem finalu, posle prošlogodišnjeg Vimbldona i Ju Es opena.

„Biće mi teško da pričam, pošto je ovo veoma teško“, rekla je Džabir u suzama na dodeli trofeja.

„Izgledaću užasno na fotografijama i to mi neće pomoći“, navela je ona i dodala da je ovo „najgori poraz u njenoj karijeri“.

Džabir je postala prva teniserka od Amerikanke Serene Vilijams (2018, 2019) koja je igrala u dva uzastopna finala na Vimbldonu.

„Ne treba siliti stvari, nije bilo suđeno, ali neću odustati. Vratiću se jača. Jednoga dana osvojiću grend slem turnir. Imala sam sjajan turnir i drago mi je što sam došla do kraja. Zahvalna sam timu koji je uvek verovao u mene. Jednoga dana osvojićemo trofej, obećavam“, rekla je ona.

Posle dodele trofeja Vondroušova se slikala, a Džabir se vratila na svoje mesto pored terena i odgovorala na poruke i telefonske pozive, a princeza od Velsa Kejt Midlton pokušala je da je uteši, nakon što ju je zagrlila na dodeli trofeja.

„Zagrljaji su uvek dobrodošli“, rekla je 28-godišnja Džabir.

Ona danas nije dobro igrala, ubacila je samo 48 odsto prvog servisa i napravila je 31 neiznuđenu grešku.

„Ovo je bolno, dođeš tako blizu onoga što želiš, a onda se vratiš na početak. Nastaviću da učim i ostaću pozitivna. To će me i održavati, u suprotnom, biću depresivna zbog ovoga i to mi neće mnogo pomoći“, dodala je.

(Beta)

