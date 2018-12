Voždovac pravi velike izmene u igračkom kadru

Direktor Voždovca Goran Grknić rekao je danas da taj fudbalski klub tokom zimske pauze u planu ima nameru da ojača igrački kadar, kao i da je želja da se u prolećnom delu sezone vrati u gornji deo tabele.

„Želimo da pojačamo igrački kadar sa četiri do pet ozbiljnih igrača, koji će moći da naprave razliku na terenu i koja će biti istinska pojačanja za Voždovac. Želimo da dovedemo i mlade igrače, ali ni godine nisu bitne, bitno je da igrači koji dodju mogu da donesu pozitivnu razliku u kvalitetu i pre svega da donesu prednost na terenu“, rekao je Grkinić.

Voždovac je jesenji deo šampionata završio na 11. mestu Super lige Srbije sa 19 bodova, devet manje od Vojvodine koja prva ekipa u donjem delu tabele plej-ofa.

„Voždovac je klub koji ide uzlaznom putanjom, to je vizija kluba i Voždovac to i zaslužuje. Želimo da vratimo Voždovac u gornji deo tabele. Kada se sve sabere i oduzme ova polusezona je definitivno bila za zaborav. Letos jeste bilo grešaka, ali pred nama je još jedna zanimljiva zima. Ove zime smo napravili dobar transfer, kao i prethodne kada smo odradili dobar prelazni rok“, dodao je on.

Grknić je dodao da stručni štab ima na spisku želja oko 10 igrača, kao i da je klub već u pregovorima o njihovom dolasku.



„Želimo da u narednom periodu, do 15. januara, rešimo pitanje igračkog kadra i da dovedemo igrače na kojima šef insistira“, rekao je direktor Voždovca i dodao da će biti odlazaka.

„Odrešene ruke prilikom izbora nove sredine imaće Zlatković, Zoćević i Milutinović, jer stručni štab ne računa na njihove usluge. Blagojević i Veličković će otići na pozajmicu, dok je Luka Milunović blizu odlaska u inostranstvo, odnosno odlaska u Maleziju. Todoru Petroviću je istekao ugovor i klub neće ponuditi novi. Ugovore su uveliko raskinuli Ješić i Ostojić“, zaključio je Grknić.

