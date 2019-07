„Želeo bih da Federer osvoji Vimbldon, ali će Đoković to uraditi“

U intervjuu za kanal Vimbldon, teniska legenda Rod Lejver, otkrio je ko su njegovi favoriti za osvajanje titule u Londonu.

Poznato je da je legendarni Autralijanac veliki poštovalac lika i dela Rodžera Federera i da su njih dvojica decenijama prijatelji, pa je njega i najviše komentarisao, (skoro potpuno) zanemarivši svetskog broja 1.

– Nisam mnogo gledao Đokovića, ali Nadal i Federer igraju neverovatan tenis. Mislim da Rodžer nikada nije igrao bolje.

Meč španskog i švajcarskog giganta na Majami openu (Nadal je slavio sa 6:3, 6:4, 6:2) Lejver komentariše na ovaj način:

– Bila je prava bitka. Znam da on (Federer) ne voli da se uvlači u duge mečeve, ali sebe sada stavlja u odličnu poziciju zbog svog mentalnog sklopa – izjavio je 80-godišnji Lejver i izneo svoja predviđanja za šampiona ovogodišnjeg Vimbldona.

– Emotivno, želeo bih da to to bude Rodžer. Uskoro puni 38 godina i može ponovo da pobedi. U polufinalu bi mogao da se susretne sa Rafom. Ali predviđam da će titulu osvojiti Đoković – izjavio je 11-struki Grend slem šampion.

Na kraju je prokomentarisao ponašanje svog zemljaka Nika Kirjosa, koji izaziva kontroverze na turnirima širom sveta.

– On je posebna individua. Nije sporno da on ima talenat, ima jedan od najboljih servisa, kao i izvrstan volej. Trebalo bi da je među troje, četvoro najboljih, ali je za to potrebno dobro vođstvo, što Niku trenutno nedostaje. Nadam se da će uspeti da sve sklopi u nekom trenutku.