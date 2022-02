Zlatan pokazao pretešku vežbu, video pogledalo 3 miliona ljudi za sat vremena

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović propustio je poslednju utakmicu za svoj klub Milan. Zlatan se oporavlja od povrede, a podelio je na društvenim mrežama video u kojem je pokazao neobičan način na koji radi trbušnjake. On se nogama drži za viseću vreću za boks, a snimak je za sat vremena na Instagramu pogledalo tri miliona ljudi.

Tehnički direktor AC Milana Paolo Maldini veruje da će 40-godišnji Ibrahimović produžiti ugovor s klubom koji mu ističe ovog leta, objavili su britanski mediji. S obzirom na snimak koju je objavio Ibrahimović, sasvim se realno čini da nastavi fudbalsku karijeru.

„Ibrahimović zna šta želi, on nikada ne glumi. Ona zna kakav ugovor s Milanom može da dobije. Ako smatra da više ne može, on će to prvi reći. Ali, mislim da on želi da nastavi. Ibrahimović nikada neće biti teret za Milano, samo može da bude dobitak“, izjavio je Maldini.

Švedskom napadaču ovo je treća sezona u njegovom drugom igračkom mandatu u Milanu i u 66 utakmica postigao je 36 golova. Uprkos tome što ima 40 godina i dalje pruža odlične partije. Tokom klupske karijere, u kojoj je igrao za Paris Sent Žermen, Mančester Junajted, Barselonu, Ajaks, Inter, Juventus postigao je 510 golova.

