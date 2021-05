Zvezda, Partizan i Radnički osnovali novi Boks savez u BG

BEOGRAD – Bokserski klubovi Crvena Zvezda, Partizan i Radnički formirali su Beogradski bokserski savez, gde su im se pridružili aktivni bokserski klubovi sa teritorije grada Beograda.

Kako je saopšteno, Savez je registrovan u APR i o tome su obavešteni Gradski sekretarijat za sport i omladinu i Sportski savez Beograda.

Na osnivačkoj Skupštini, bokserski klubovi iz Beograda izabrali su rukovodstvo, organe i ispunili sve uslove da ih Bokserski savez Srbije prihvati u članstvo, što je i učinjeno.

Na osnovu Statuta BŠ novi Beogradski bokserski savez priznat je kao reprezentativni savez, a dosadašnji BSB je izbrisan iz članstva i više nije u sistemu boksa Republike Srbije.

„Gotovo je neverovatno da je Bokserski savez Beograda zaista pao na niske grane. Savez od nedavno kao predsednik vodi Jovan Rakonjac, čovek koji je jedno vreme bio generalni sekretar Bokserskog saveza Srbije, što je pogubno za dalji razvoj olimpijskog boksa. Pa taj čovek je u to vreme uveo članarine za sve klubove, i samo ko je tada plaćao savezu mogao je da nastupa na takmičenjima. Uz to naši bokseri koji su u to vreme nastupali na Svetskim i Evropskim prvenstvima nisu zabeležili ni jednu jedinu pobedu. To je presedan i zaista je smešno da sada takav čovek hoće da vodi boks u Beogradu“, rekao je predsednik BK Crvena zvezda Zoran Manojlović.

„Napomenuću još da su tada upropašćeni vrhunski bokseri, koji nisu zvani u reprezentaciju, a koji su bili neverovatno talentovani i spremi za velika dela. Bane Stanković je tada bio drugi na AIBA listi, ali nije bio pogodan. Takođe su totalno uništili i Drenovka, Ljubu Marjanovića, Miloša Baltića, Nikolu Jovanovića, Milutina Stankovića i Vanju Baćića. Mnogi od njih su zato napustili olimpijski boks – istakao je predsednik Crvene zvezde, Zoran Manojlović. – I zato je jedini korak bio da mi najveći klubovi napustimo savez i kroz novi krenemo u razvoj mlađih kategorija a seniore jačamo kroz jaku Super i Regionalnu ligu, kao u reprezentativne mečeve“, istakao je Manojlović.

Podrška stiže i od zvaničnog prvaka države Radničkog, koji pravi projekat besplatnih škola boksa i razvoja mladih kategorija.

„Sve ovo smo podržali u cilju razvitka boksa u Beogradu i Srbiji. Nenad Borovčanin radi dobar posao, što se i vidi po aktivnostima koje se odvijaju na našim prostorima, a i šire! Drago nam je što je sve ove aktivnosti podržao i veliki ljubitelj boksa predsednik Srbije Aleksandar Vučić, što garantuje uspeh započetih projekata“, poručio je generalni sekretar kluba Dragan Poleksić.

(Tanjug)

