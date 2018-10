Brnabić: Filip Moris ne donosi samo novac, već i znanje. . .

NIŠ – Premijerka Ana Brnabić obišla je danas kompaniju „Filip Moris“ i istakla da je ta kompanija, koja obeležava 15 godina rada u Srbiji, do sada ukupno investirala 853 miliona dolara, dok je ukupan prihod za buždet Srbije u tom periodu bio više od 6,5 milijardi dolara.

Brnabić je navela da ova kompanija zapošljava 900 radnika direktno, i 3.000 indirektno.

Prema nenim rečima, ta američka kompanija u Srbiju ne donosi samo novac već i znanje, tehnologiju i sistem rada, koji ostaje u Srbiji i preliva se na druge grane privrede.

Ona je istakla da je kompanija jedna od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji i odličan partner Vlade Srbije i Grada Niša.

Premijerka je dodala da će Srbija učiniti sve da ta kompanija nastavi poslovanje u našoj zemlji.

Posebno je istakla da se kompanija nalazi u Nišu i da je to važan deo plana decentralizacije i ravnomernog regionalnog razvoja Srbije, kojim vlada pokušava da smanji migracije u Beograd i Novi Sad.

„Prethodna vlada je pokrenula inicijativu podizanja Niša na noge kao regionalnog centra južne Srbije i mislim da smo to sada uspeli dovođenjem novih investitora i otvaranjem novih radnih mesta. Do kraja godine počeće izgradnja naučno tehnološkog centra, a od početka sledeće i izgradnja laboratorijske lamele. To će sve doprineti da se Nišu vrati epitet centra elektronske industrije“, rekla je Brnabić.

Ona je navela i da se u Nišu, u prvoj fazi, gradi 2.400 stanova za pripadnike službi bezbednosti.

Prema njenim rečima, vrše se ulaganja i u Kraljevo, Loznicu, Prokuplje, i druge gradove širom Srbije, koji se obilaze i na terenu se utvrđuje šta im je potrebno i kako njihovi problemi mogu da se reše.

Kada je u pitanju izgradnja stanova, ona je navela da će do 1. maja izgradnja krenuti u svim lokalnim samoupravama koje pripadaju prvoj fazi, najpre u Nišu i Vranju.

Kako kaže, postoji kašnjenje od nekoliko meseci zbog planskih osnova i lokacijskih uslova, ali izgradnja će početi i sve će teći po planu.

Kako navodi, za izgradnju stanova u Nišu i Vranju već je izdvojen novac iz budžeta.

Upitana za cenu kvadrata, Brnabić je navela da, po zakonu, cena ne može biti više od 500 evra po kvadratu.

„To je maksimalna cena za Beograd. Ja očekujem da na jugu cena bude manja, i ne znam da li će to biti 400, 450, 350 evra, ali po zakonu ne može biti više od 500 evra“, rekla je Brnabić.

(Tanjug)