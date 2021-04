Danas: Na Pančićevom vrhu i dalje stoji kafana sagradjena bez dozvole

Posle više rešenja i naloga za rušenje, dve krivične prijave koje je podnelo Ministarstvo gradjevinarstva i jedne koja je došla iz Uprave za suzbijanje pranja novca, a čiji se ishod ni gotovo tri godine kasnije ne nazire, nakon svih izjava iz državnog vrha da će nelegalno zdanje „biti srušeno do poslednje cigle“ – kafana sagradjena bez dozvole u zaštićenom području Kopaonika, na samom Pančićevom vrhu i dalje stoji, piše „Danas“.

Da na Pančićevom vrhu umesto dozvoljenog montažnog bifea od 150 kvadrata, izvesna Snežana Matković gradi betonsko zdanje na četiri nivoa sedam puta većih gabarita, prvo su 2017. upozorili ljudi iz Nacionalnog parka Kopaonik, a na osnovu njihove prijave gradjevinska inspekcija u više navrata je donosila rešenje o obustavljanju radova, potom o rušenju.

Rešenja nisu sprovedena jer policija nije obezbedila asistenciju.

Umesto toga, 2018. počeo je u tom objektu da radi i kafić a turistička inspekcija kod izdavanje dozvole za rad nije utvrdjivala da li je kafana legalno sagrađena.

Kako navodi „Danas“, u javnosti se spekulisalo da iza nepoznate investitorke stoji biznismen blizak Srpskoj naprednoj stranci, čime je jedino mogla da se objasni neometana gradnja.

Iako bez konkretne akcije, zvaničnici su nekoliko godina unazad tvrdili da će zakon da bude sproveden i objekat srušen.

Tako je predsednik Aleksandar Vučić početkom avgusta 2018. obećao da će „pitanje nelegalnih objekata na Kopaoniku biti rešeno u skladu sa procedurama i zakonom“ a četiri meseca kasnije ponovio da će se „zakon sprovesti u delo“.

U januaru 2019. rušenje je najavila i premijerka Ana Brnabić, koja se istina, odgovarajući novinarima, nije odmah setila da postoje državne institucije koje treba da sprovedu zakon pa je malo nervozno pitala šta se od nje očekuje, da uzme čekić i da sama ruši?

Tadašnja ministarka gradjevinarstva Zorana Mihajlović je u avgustu te godine podsećala da je iz njenog resora stiglo rešenje za rušenje, kao i krivične prijave zbog te gradnje, ali je insistirala da tom poduhvatu, ukoliko ga sprovode inspekcije, mora da prisustvuje policija.

Tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović takodje je obećao da će do kraja te godine biti srušena i poslednja cigla nelegalnog objekta, ali opet ništa.

U međuvremenu, „investitorka“ se izgleda preračunala s obzirom na to da kad država angažuje firmu za rušenje to može da košta i do 250.000 evra, pa je angažovala nekoliko radnika i u novembru 2019. počelo je skidanje crepa sa vrha zgrade. Potom je sve mirovalo, da bi se godinu dana kasnije, navodno, rušenje nastavilo ali i dalje objektu nedostaje samo krov.

Slična je i sudbina krivičnih prijava. Po prijavi Ministarstva gradjevinarstva, Osnovno javno tužilaštvo u Brusu podnelo je u junu 2019. optužni predlog protiv investitorke Snežane Mitković, koja je bespravno podigla objekat od preko hiljadu kvadrata na vrhu Kopaonika.

U Osnovnom sudu u Brusu predmet je dodeljen sutkinji Svetlani Radojković, ali nije se još stiglo do održanog glavnog pretresa. Taj proceduralni deo je čak 15 puta zakazivan pa ili nije održano ročište ili je odloženo a novi termin je 22. april ove godine, piše „Danas“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.