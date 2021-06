IEA zabrinut zbog opadajuće dinamike u izgradnji hidroelektrane

BEČ – Međunarodna agencija za energetiku (IEA) upozorava da je došlo do opadanja dinamike u izgradnji hidroelektrana. Hidroenergija je, ukazuju, najvažniji izvor struje bez CO2.

Izgradnja tokom 2020-tih ne napreduje tako brzo kao što je to bio slučaj decenijama pre, ističe IEA. Do 2030. se rast broja hidroelektrana procenjuje na oko 17 odsto, što, smatra IEA, mora biti udvostručeno da bi se dostigao cilj nulte emisije CO2 pri proizvodnji struje do 2050.godine.

(Tanjug)

