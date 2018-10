Koliko će produženje tranzicionog perioda koštati London?

LONDON – Ministar u britanskoj vladi Dejvid Lidington rekao je da je prerano za procenu troškova produžetka tranzicionog perioda tokom Bregzita, nakon što je vlada nagovestila da će razmotriti zahtev za jednogodišnje produženje kako bi se izašlo iz ćorsokaka u pregovorima sa EU.

Lidington je odbacio tvrdnje da bi produženje prelaznog perioda koštalo Britaniju više od 10 milijardi funti (13,10 milijardi dolara) na ime uplata u budžet Evropske unije kako bi zemlja ostala na jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji još godinu dana, prenosi agencija Rojters.

„Pravite pretpostavku o tome šta bi politika osiguranja obuhvatila, a ta politika se u stvari već primenjuje. Upravo to je jedna od onih stvari koje treba raspetljati i rešiti, da li Britanija smatra i da li EU smatra da je to pravi pristup koji treba zauzeti“, rekao je on danas za britanski javni servis BBC.

Lidington je naveo da će bilo kakvo produženje verovatno trajati nekoliko meseci.

(Tanjug)