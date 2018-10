Krkobabić: Za podsticaje zadrugama obezbedjeno 825 miliona dinara

Ministar zadužen za regionalni razvoj Srbije Milan Krkobabić danas je istakao da je za podsticaje zadrugama ove godine obezbedjeno 825 miliona dinara, a da će naredne godine za te namene biti znatno više novca u budžetu.

„U Srbiji je za proteklih godinu i po formirano 300 zadruga, a očekujemo da će 60 do 70 zadruga dobiti podsticaje“, rekao je Krkobabić na prvoj sednici Komisije za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama u 2018. godini.

Kako je najavio, Komisija će završiti rad u narednih 15 dana.

Ministar je objasnio da novoformirana zadruga može da dobije podsticaje do sedam miliona dinara, postojeća do 15 miliona, a složena zadruga do 60 miliona dinara.

Budžetska podrška zadrugama može da se koristi za kupovinu opreme i mašina, ali i za nabavku osnovnog stada i višegodišnjeg zasada.

„Nadam se da će zadruge odobrene podsticaje koristiti racionalno kao i prethodne godine“, rekao je Krkobabić.

On je istakao da je plan da se posebno podstiče razvoj pet okruga juga i jugoistoka Srbije.

„Novo je da će odredjeni broj zadruga sa Kosova i Metohije moći da dobije podsticaje ako ispunjavaju predvidjene uslove“, kazao je Krkobabić.

Predsednik komisije Dragan Škorić je rekao da broj novoformiranih zadruga pokazuje da poljoprivredna domaćinstva, kojih u Srbiji ima 631.000, ne vide drugu mogućnost da razvijaju proizvodnju osim da se udružuju.

Naveo je da bi 90 odsto seoskih domaćinstava moglo da se udruži i da kroz zadruge prodaju svoju robu.

„Mali proizvodjači udruženi postaju robni proizvodjači, zajednički rešavaju probleme i mogu da konkurišu na domaćem i inostranom tržištu“, rekao je Škorić, koji je i predsednik Odbora SANU za selo.

Ocenio je da Srbija može da bude prepoznatljiva po proizvodima geografskog porekla.

(Beta)