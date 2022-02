Momirović: Za mesec i po počinje gradnja novog mosta u Novom Sadu

NOVI SAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović najavio je danas da će u narednih mesec i po dana početi radovi na izgradnji novog mosta u Novom Sadu.

Ministar Momirović sastao se u Novom Sadu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, direktorom Koridora Srbije Aleksandrom Antićem i predstavnicima kineske kompanije CRBC povodom izgradnje obilaznice oko Novog Sada i četvrtog mosta na Dunavu u tom gradu.

„Ono što će bez sumnje ostati upečatljivo za decenije ispred nas jeste ogroman investicioni talas u infrastrukturu u celoj Srbiji. Ti veliki infrasturkturni projekti ne smeju da zaobiđu ni lokalne samouprave, odnosno najveće gradove u našsoj zemlji. Novi Sad je bez sumnje jedan od najlepših gradova u Evropi, proglašen Evropskom prestonicom kulture. I da bi kvalitet života dostigao tu lepotu moramo da investiramo u infrastrukturu značajanu sumu novca, bilo u putnu, železničku ili ekološku“, rekao je Momirović.

Dodao je da veruje da su građani svesni koliko Vlada Srbije investira u Novi Sad.

Momirović je, takođe, uveren da će most biti novo obeležje Novog Sada i naveo da se Vlada Srbije prilikom investiranja vodi sa dva principa, a to su visoki evropski standardi i cena.

Dodao je da se u ovom slučaju vodilo računa o urbanističkoj perspektivi Novog Sada i da nisu želeli da naprave jeftin most, već da daju novo obeležje Novom Sadu.

„Mi ovaj most nazivamo Miloševim mostom“, istakao je Momirović i zahvalio gradonačelniku Vučeviću na uloženoj energiji i upornosti da se ovaj projekat realizuje.

Gradonačelnik Novog Sada rekao je da su jutrošnji razgovori bili dobri da je ostvaren ozbiljan napredak u pripremi.

„Ono što je dobra stvar za Novi Sad je to što smo se mi dramaticno pomerili i približili realizaciji ovog projekta. Vrlo je jasno još jednom podvučeno od strane i državnih organa, ministarstva, Koridora Srbije, ali i grada, da je ovaj most od nacionalnog značaja“, rekao je Vučević.

Napomenuo je da je to, ipak, gradski most i da mora da ima takav prioritet i izgled.

On je naglasio da očekuje da gradnja počne u relativno kratkom periodu.

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić kazao je da je to preduzeće pred potpisivanjem komercijalnog ugovora i početkom radova, kao i da će to biti savremeni most sa tri pilona.

Dodao je da se u narednih nekoliko nedelja očekuje da se završe administrativne radnje i razreše imovinsko-pravni odnosi.

Izgradnju mosta finansira Vlada Srbije. Gradonačelnik Vučević je podsetio da je taj most predviđen još urbanističkim planom iz 1963. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.