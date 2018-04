Radno vreme pošta za Uskrs

U petak, 6. aprila, u Beogradu će dežurati sledeće pošte: Takovska 2 (non-stop), Savska 2 (od 8 do 15 časova), Zaplanjska 32 – TC „Stadion” (od 8 do 15 časova), Višnjička 84 – TC „Big” (od 9 do 15 časova), Gandijeva 21 – „Immo Outlet centar” (od 8 do 17 časova), Nehruova 68b – „Univereksport” (od 8 do 20) i Bulevar umetnosti 4 – TC „Novi Merkator” (od 8 do 17).

U Novom Sadu dežuraće pošte: Temerinski put 50 (od 8 do 20.30 časova), Teodora Mandića 23 (od 7 do 20 časova), Futoški put 93c (od 7 do 20 časova), Balzakova 59 (od 7 do 20 časova), Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 20) i dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 20).

Biće dežurne i po dve pošte u Subotici (Segedinski put 92 i Bajski put 58), Zrenjaninu (Barska bb i Junaka Milana Tepića bb), Kragujevcu (Bulevar kraljice Marije 56 i Save Kovačevića 48a), kao i po jedna pošta u Nišu, Rumenki, Temerinu, Bačkoj Palanci, Kaću, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu. Radiće i pošte na graničnim prelazima.

U subotu, 7 aprila, u Beogradu radiće pošte: Takovska 2 (non-stop), Savska 2 (od 8 do 15 časova), Zaplanjska 32 – TC „Stadion” (od 8 do 19 časova), Višnjička 84 – TC „Big” (od 9 do 19 časova), Nehruova 68b – „Univereksport” (od 8 do 20 časova), Gandijeva 21 – „Immo Outlet centar” (od 8 do 19 časova), Bulevar umetnosti 4 – TC „Novi Merkator” (od 8 do 19 časova), Šumadijski trg 2a (od 8 do 15 časova), Pilota Mihajla Petrovića 8-12 (od 8 do 15 časova), Glavna 8 u Zemunu (od 8 do 15 časova).

Biće dežurne i po dve pošte u Subotici (Segedinski put 92 i Bajski put 58), Zrenjaninu (Barska bb i Junaka Milana Tepića bb), Kragujevcu (Bulevar kraljice Marije 56 i Save Kovačevića 48a), Pančevu (Svetog Save 11 i Dositeja Obradovića 8k), Nišu (Vožda Karađorđa 13 i Dimitrija Tucovića 26), kao i po jedna pošta u Boru, Valjevu, Vranju, Zaječaru, Jagodini, Paraćinu, Kikindi, Aranđelovcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Kopaoniku, Kruševcu, Leskovcu, Rumenki, Temerinu, Bačkoj Palanci, Kaću, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Smederevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Užicu, Prijepolju, Zlatiboru, Čačku, Šapcu i Loznici. Radiće i pošte na graničnim prelazima.

U nedelju, 8. aprila, u Beogradu će raditi Glavna pošta u Takovskoj 2 (non-stop) i pošta u Savskoj 2 (od 8 do 15 časova), kao i pošte na graničnim prelazima.

U ponedeljak, 9. aprila, radiće pošte koje su radile 6. aprila.

