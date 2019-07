Sultanov: Najizazovniji vijadukt i tunel kroz Frušku Goru

BEOGRAD – Srbija će imati najbržu prugu u ovom delu regiona, kojom će se od Beograda do Budimpešte ići 200 kilometara na sat, ugovor potpisan sa „Ruskim železnicama“ (RŽD) vredan je 230 miliona evra, a trenutno se radi na rekonstrukciji najtežih delova od Stare Pazove do Novog Sada u dužini od 44 kilometara, izjavio je prvi zamenik direktora „RŽD Internešnl“ ogranak u Srbiji Mansurbek Sultanov.

On je za RTS kazao da je polovina deonice na pruzi od stare Pazove do Novog Sada već rekonstruisana, a u toku su radovi na vijaduktu i tunelu kroz Frušku Goru.

„Radimo vijadukt paralelno jedan sa drugim u dužini od tri kilometara. Što se tiče tunela kroz Frušku Goru imamo dve cevi u ukupnoj dužini od 2,2 kilometara. Čekamo jednu veliku eksproprijaciju koja treba da bude završena do kraja avgusta nakon čega ide naredna faza od 10 kilometara od Sremskih Karlovaca do Petrovaradina i Novog Sada“, rekao je Sultanov.

On je kazao da svaki veliki infrastrukturni projekat ima probleme, ali je istakao podršku predsednika i Vlade Srbije, resornih ministarstava i odličnu kooperaciju sa Infrasrukturom Železnice Srbije.

U vezi sa rekonstrukcijom pruge Beograd-Bar Sultanov je naveo da je ruska železnica zainteresovana i za taj projekat i da je u toku prikupljanje neophodne dokumentacije.

„Za barsku prugu već imamo završenu deonicu do Valjeva, ali to nije najkritičniji deo već je to deo prema Zlatiboru i dalje do granice sa Crnom Gorom. Tu nema mnogo prostora da bi se menjala osovina kao na pruzi prema Budimpešti. Da bi se osavremenila i dostigla projektovana brzina na toj pruzi neophodna je savremena bezbednosna infrastruktura, nova kontaktna mreža i signalizacija“, kazao je Sultanov.

On je ocenio da Srbija ima veoma dobar položaj i da ne treba da izgubi teretni tranzit zbog čega su neke rekonstrukcije rađene pod saobraćajem.

„Koridor 10 i 11 su najbitniji za železnički kao što su i za drumski saobraćaj zbog toga je stategija koju sada sprovodi vaša vlada i resorna ministarstva dobra“, rekao je Sultanov.

(Tanjug)