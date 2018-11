Ukida se avio linija od Niša do Dizeldorfa

Avio kompanija „Rajaner“ obustaviće 31. marta letove na relaciji Niš-Dizeldorf, potvrdjeno je agenciji Beta u toj irskoj lou kost kompaniji.

„Nakon komercijalnog i operativnog ispitivanja i analize, linija izmedju Niša i Dizeldorfa je otkazana za letnju sezonu 2019. godine. Korisnici usluga niškog aerodroma mogu koristiti druge letove naše kompanije do Berlina, Bratislave, Milana, Bergama i Stokholma“, saopštili su u menadžmentu „Rajanera“ za Evropu.

„Rajaner“ je od 4. novembra ove godine liniju Niš-Dizeldorf već redukovao i umesto dva puta nedeljno, njegovi avioni lete na toj liniji jednom nedeljno.

Odluku o redukciji irska kompanija obrazložila je štrajkovima zaposlenih, većim troškovima usled otkazanih letova i poskupljenjem nafte.

Pre „Rajanera“, avio kompanija „Vizer“ najavila je da će početkom januara ukinuti letove od Niša do Malmea, uz obrazloženje da su avioni na toj relaciji nedovoljno popunjeni.

Medjutim, zaposleni u niškom aerodromu, koji žele da ostanu anonimni, kazali su da je popunjenost aviona do Malmea i do Dizeldorfa više nego odlična.

Povodom najave ukidanja letova do Dizeldorfa, u Javnom preduzeću Aerodrom Niš, kazali su agenciji Beta da je odluka o uspostavljanju ili ukidanju neke avio linije „legitimno pravo avio kompanije“ i na nju aerodrom ne može da utiče.

Poskupljenje cene avio goriva, dodali su nadležni u niškom aerodromu, u nekoj meri uticalo je na to da avio kompanije primene ekonomičniju strategiju poslovanja i usporilo odluku o uvodjenju novih linija.

„S obzirom da je prethodnih godina dokazano da je putnički potencijal za vazdušni saobraćaj iz Niša dovoljno veliki i značajan za angažovanje više kompanija, uvereni smo da će se broj letova i dalje povećavati. Zbog toga smo u stalnom kontaktu sa kompanijama koje sada lete, ali i koje su zainteresovane za otvaranje novih linija u 2019. godini“, istakli su u niškoj vazdušnoj luci.

Država je preuzela vlasništvo i upravljanje aerodromom „Konstantin Veliki“ avgusta ove godine, a od tada je uvedena jedna nova linija – do Beča.

Aerodrom u Nišu prošle godine imao je nešto više od 330.000 putnika, a do kraja godine trebalo bi da ima 360.000 putnika.

Bivše rukovodstvo aerodroma je medjutim, pre prelaska aerodroma u državno vlasništvo, planiralo više od 400.000 putnika do kraja ove godine, a oko pola miliona putnika do kraja 2019. godine.

Projekcije za obe godine radjene su na osnovu činjenice da je već bilo dogovoreno da „Turkiš erlajns“ počne da leti u junu ove godine na relaciji Istanbul – Niš, a da „Rajaner“ u zimskoj sezoni počne da leti do Atine, dok je sa „Viz erom“ ugovaran let do Pariza.

Niški aerodrom trenutno ima 11 avio linija, a ukidanje linije do Malmea i Dizdeldorfa, značiće smanjenje na devet.

(Beta)