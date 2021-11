NFL zvezdi preti preko 50 godina zatvora zbog ubistva Srpkinje (video)

Igraču američkog fudbala Henriju Ragsu (22) preti 50-godišnja zatvorska kazna zbog uzrokovanja saobraćajne nesreće sa smrtnim posledicama tokom prebrze vožnje pod uticajem alkohola.

Policija je objavila da je Rags, kog je prošle godine klub Las Vegas Rajders izabrao kao 12. u prvom krugu drafta, prošle nedelje u utorak oko 3:40 ujutro vozio brzinom od čak 251 kilometar na sat, i to s 1.61 promilom alkohola u krvi u takvom stanju uzrokovao frontalni sudar s drugim vozilom u kojemu je poginula 23-godišnja putnica. Nesrećna devojka bila je Tina Tintor poreklom iz Srbije, a u nesreći su poginula i njena dva psa jer se njena Tojota zapalila odmah nakon sudara pa im nije bilo spasa.

U nesreći je teško povređena i Ragsova devojka koja je bila s njim u automobilu, a kod sportiste je pronađen i napunjen pištolj. Rahdersi su ga odmah otpustili.

My prayers and heart goes out to the lady and who lost her innocent life due to drunk driving I feel so bad for Henry Ruggs as a black man who just got drafted in football a year ago they are not about to spare him and I feel so sorry he’s only 22 and she’s the same age 23.🥺🙏🏽 pic.twitter.com/SJ7FO27iJc

— DavionTheRealAries (@KYNGDavion20) November 4, 2021