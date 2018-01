Preminula pevačica kultnog benda ‘Krenberis’ (video)

Dolores O’Riordan, pevačica kultnog irskog benda Krenberis, preminula je danas u 46. godini.

– Irska i svetska pevačka zvezda Dolores O’Riordan preminula je danas iznenada u Londonu – potvrdio je njen portparol za irske medije. Imala je 46 godina i u Londonu se nalazila na snimanju.

Uzrok smrti još uvek nije potvrđen.

O’Riordanova se bendu Krenberis pridružila 1989. godine, nakon što je u lokalnim novinama videla oglas braće Noela i Majka Hogana, osnivača sastava. Prodali su preko 40 miliona ploča, a Dolores je izdala i dva solo albuma, Are You Listening?, 2007. godine i No Baggage, 2009. godine.