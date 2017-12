Pritvor za izvršnog direktora JP Putevi Srbije zbog nesreće

Viši sud u Valjevu odredio je pritvor do 30 dana izvršnom direktoru JP „Putevi Srbije“ Z. S. (56) zbog sumnje da je odgovoran za saobraćajnu nesreću koja se 12. novembra dogodila na neotvorenom delu autoputa Ub – Lajkovac, u Stublenici, u kojoj su smrtno stradale dve osobe, a jedna teško povredjena.

Na licu mesta poginuo je M. J. (70) iz Beograda, dok je u Valjevskoj bolnici povredama podlegao Z. Č. (70).

Vozač „mercedesa“ se uključio na neotvoreni deo autoputa Ub – Lajkovac na području lajkovačke opštine, gde je saobraćajni znak upućivao na to da je put otvoren, a nesreća se dogodila u Stublenici kod Uba.

Prepreka teška nekoliko tona gradjevinskim mašinama je pomerena u 2016, a nije vraćena, iako je policija to tražila zbog sličnog nemara JP „Putevi Srbije“ na nezavršenoj deonici Lajkovac – Ljig, takodje posle saobraćajne nezgode u kojoj je povredjena ženska osoba.

U Višem tužilaštvu agenciji Beta je rečeno da je izvršnom direktoru Z. S. odredjen pritvor zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, te da je u redovnoj proceduri podneta i krivična prijava protiv direktora JP „Putevi Srbije“ Z. S. za isto krivično delo.

(Beta)