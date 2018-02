Svedok: Goran Radosavljević prisustvovao ubistvu braće Bitići

Svedok Ivan Pajić iz Bora ispričao je da je bio očevidac ubistva američkih državljana, trojice braće Bitići, i naveo da je na licu mesta u trenutku ubistva bio tadašnji pukovnik specijalnih snaga policije Srbije Goran Radosavljević Guri.

„Video sam trojicu ljudi kojima su ruke bile vezane žicom i imali su bele poveze na očima. Video sam medju njima i Gorana Radosavljevića Gurija, koji nije bio naoružan. Ubistvo je počinjeno pred njegovim očima. Video sam pucanj u potiljak, posle čega sam pobegao, jer sam znao da ću i ja imati problema ako me vide. Oko 18.00 se to desilo, 9. jula 1999. godine, kod Petrovog Sela“, ispričao je Ivan Pajić za televizijsku produkciju Život na Kosovu (Jeta ne Kosove) koja se emituje na Radio-televiziji Kosova, javnom medijskom servisu iz Prištine.

Goran Radosavljević Guri je bio komandant srpske Žandarmerije od 2001. do 2004. godine, a 2010. godine se učlanio u Srpsku naprednu stranku. Njega je u vezi sa ubistvom braće Bitići ispitivalo tužilaštvo u Srbiji i svedočio je na sudjenju.

Ivan Pajić je ispričao da je istu izjavu dao u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu u avgustu 2017. godine, a pre toga i 2014. i 2013. godine.

On je rekao da se slučajno zatekao nedaleko od mesta likvidacije braće Bitići, jer je u to vreme „švercovao cigarete sa jednim Rumunom“.

Dodao je da se nakon onoga što je video poverio samo ocu, jer nije smeo nikom drugom da kaže.

„Nismo imali nikada probleme, sve dok nisu saznali da sam ja video ubistvo“, ispričao je Pajić u intervjuu koji je s njim vodio kosovski novinar Faik Ispahiu.

Ivan Pajić je rekao da su mu oca nakon toga uhapsili i optužio jednog policijskog inspektora iz Bora, bivšeg pripadnika vojske, da stoji iza svega i da „vedri i oblači“ u Boru.

„Odlučio sam da progovorim zato što su mi oca zatvorili 2013. godine. Mene je ovaj slučaj koštao očevog života, uzeli su glavu mome ocu. Sudili su ga iako nije bio kriv ni za šta. Svedočili su lažno“, ispričao je Pajić.

„Pretili su nam visoki zvaničnici srpske policije i jedne velike stranke u Srbiji. Rekli su mi da zaboravim to što znam i neće biti problema. Taj čovek radi obezbedjenje u elektrodistribucijama u Srbiji, imao je veliku moć i tada i sada. Imam poverenja u Tužilaštvo za ratne zločine. Imena ću da dam nadležnim organima američkih vlasti, neću pred kamerama“.

Autori emisije su naveli da su pokušali da kontaktiraju Gorana Radosavljevića Gurija, ali u tome nisu uspeli. Oni su Radosavljevića pozvali da javno ispriča svoju verziju dogadjaja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u vreme dok je bio potpredsednik i predsednik Vlade Srbije nekoliko puta obećavao da će slučaj ubistva američkih državljanja Bitići biti rešen.

Ivan Pajić je optužio Ivicu Dačića da pokušava da zataška to ubistvo, jer je u to vreme bio na vlasti i bio je blizak sa tadašnjim predsednikom Srbije i SPS-a Slobodanom Miloševićem. „Dačić to radi da bi se zaštitio on i njegovi ljudi“, rekao je Pajić.

On je ispričao i da mu je pokojni otac bio mobilisan u vreme NATO bombardovanja Srbije 1999. godine i naveo da je vozio kamion, „i vozio je hladnjaču, vozio je sve i svašta“.

„Otac mi je rekao da je jednom prilikom video šta je bilo u hladnjači i da je bio frapiran onim što je video. Po priči, bili su leševi ne znam kog porekla. Ima izjava očeva koju je dao dok je bio u pritvoru. Pritvorili su ga da bi ga lišili života. I to se desilo posle dve, dve i po godine. Preminuo je 2016. godine“, naveo je Pajić.

Braća Ili, Agron i Mehmet Bitići ubijeni su u julu 1999. godine u Petrovom Selu, blizu Kladova, u istočnoj Srbiji.

Oni su bili američki državljani albanskog porekla, koji su se tokom kosovskog rata borili u redovima Oslobodilačke vojske Kosova.

Nakon završetka tog rata, oni su 26. juna 1999. godine pokušali u civilnim odelima da pomognu dvema romskim porodicama iz Prizrena da sa Kosova predju u Srbiju.

Uhapsile su ih srpske vlasti na administrativnoj granici sa Srbijom zbog „ilegalnog ulaska u zemlju“.

Sutradan su prekršajno osudjeni na sudu u Prokuplju na 15 dana zatvora. Odobreno im je da iz pritvora izadju tri dana ranije, ali su, umesto da budu pušteni na slobodu, odvedeni u bazu Specijalnih antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije u Petrovom Selu gde su ubijeni mecima u potiljak, a potom pokopani u masovnu grobnicu u kojoj su već bila tela kosovskih Albanaca.

Njihova tela su otkrivena jula 2001. u masovnoj grobnici u Petrovom Selu. Tela su pronadjena sa vezanim rukama i sa ranama od ispaljenih metaka na potiljcima.

U grobnicama u Petrovom Selu pronadjena su tela još 67 muškaraca i sedam žena sa Kosova.

Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine izreklo oslobadjajuće presude Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću, optuženima za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koje se terete.

(Beta)