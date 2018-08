Ukrao sef sa nakitom i satovima vrednim 100.000 evra

BEOGRAD – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beograd uhapsili su V.S. (1980), zbog postojanja osnova sumnje da je marta ove godine iz kuće oštećenog ukrao metalni sef u kome se nalazila veća količina zlatnog nakita i skupoceni satovi, vrednnih oko 100.000 evra.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krađa, V.S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Tanjug)