A. Šešelj u Moskvi: Srbija nikad neće biti u frontu protiv Rusije

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke (SRS) Aleksandar Šešelj poručio je danas, u Moskvi, da Rusija „može da bude uverena da Srbija nikad neće biti u frontu protiv nje“, kao i da su „srpska srca uz Ruse jer se bore za slobodu“.

„Danas je ubedljiva većina zemalja na strani istine i pravedne bore Rusije koja se vodi borbu protiv NATO“, rekao je Šešelj, u govoru na konferenciji „Ravnopravnost i dijalog – osnovni principi multipolarnog sveta“, u ministarstvu spoljnih poslova.

On je naveo da NATO „ne ratuje protiv Rusije samo do poslednjeg Ukrajinca već i do poslednjeg Evropljanina“.

„Živimo u posebnom istorijskom trenutku kad jedna zemlja pruža otpor američkoj hegemoniji i nije pristala da se potčini svetskom zavojevaču“, naglasio je Šešelj.

Navodeći da je „srpski narod podržao bratsku Rusiju u specijalnoj operaciji u Ukrajini“, naglasio je da je ruski predsednik Vladimir Putin „promenio tok istorije i pokazao otpor američkoj hegemoniji koja tlači male, a države i narode posmatra kao resurse i želi da ih kolonizuje“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.