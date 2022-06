Abazović: Odnosi sa Srbijom biće još bolji ako nam isporuče Marovića

Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da „pokušava na sve moguće načina da uspostavi što je moguće bolje odnose sa vlastima u Srbiji i misli da je to veoma značajno zbog ukupne stabilnosti i mira u regionu“.

„Istovremeno, uveren sam da bi najbolja potvrda tih naših resetovanih odnosa bilo to da se, hipotetički govorim, Svetozar Marović pojavi na nekom od graničnih prelaza u Crnoj Gori i da ga mi ovde privedemo pravdi“, rekao je Abazović, za list Nova.

Govoreći o idelji „Otvoreni Balkan“, on je naveo da „lično ima afirmativno mišljenje o njoj, ali ima ljudi u vladi koji ne dele njegov stav i on to poštuje“.

On je rekao da bi Temeljni ugovor izmedju Srpske pravoslavne crkve (SPC) i države Crne Gore „trebalo potpisati u nekom razumnom roku i staviti tačku na tu priču u obostranom interesu države i crkve“.

Za patrijarha Porfirija je rekao da je, na osnovu utiska nakon dva razgovora sa njim, „stvarno za primer u svakom mogućem smislu“.

„Po mom mišljenju, takvu energiju bi trebalo da emituju svi verski lideri, to je energija pomirenja, univerzalnosti, razumevanja, poštovanja svih razlika“, naglasio je Abazović.

