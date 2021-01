Advokat Spahović: Vučić je upao u mere, razgovarao je s onim ko je prisluškivan

Advokat Sead Spahović ocenio je danas da se postavlja pitanje zašto predsednik Srbije ne smeni ljude koji su nadležni da ga štite i dovede neke druge koji bi možda mogli da otkriju o čemu se radi, ako je tačno da je godinu i po dana prisluškivan.

Spahović je u intervjuu agenciji Beta kazao da ukoliko je tačno da o „aferi prisluškivanje predsednika“ države tužilaštvo vodi istragu, ta istraga bi trebalo već da bude okončana.

„Nema nikakvog razloga da se od javnosti krije protiv koga se istraga vodi, kada je već sve drugo učinjeno javno. Dakle, jedino što nije javno rečeno, a to je ko su osumnjičeni i koji dokazi ih terete, a to je jedino bitno“, ocenio je Spahović.

Ocenio je da je moguće i da je predsednik „upao u mere“, odnosno da je razgovarao s osobom koja je prisluškivana.

„Nejasno je da li je sagovornik slušan legalno ili ilegalno. Ukoliko prisluškivanje traje godinu i po dana stvar je sumnjiva, jer zakon dopušta slušanje jednog lica najduže jednu godinu. Ukoliko su audio-zapisi snimljeni s jednim sagovornikom onda je jasno da je to lice meta prisluškivanja. Nejasan je i pravni osnov prisluškivanja, jer legalne mere podrazumevaju sudsku odluku“, kazao je advokat.

Na pitanje ko je prisluškivao Vučića, Spahović je rekao da sve upućuje na zaključak da predsednik države nije prisluškivan već da je u pitanju jedna ili više osoba koje su s njim bile u telefonskom kontaktu.

„U protivnom radilo bi se o pripremanju državnog udara, jer ilegalno prisluškivanje predsednika Republike predstavlja pripremnu radnju koja je veoma opasna i zahteva momentalnu reakciju tužilaštva i policije. Iz izjave bivšeg ministra policije Nebojše Stefanovića vidi se da on zna o čemu se radi i da nije u pitanju strani faktor“, rekao je Spahović.

Advokat navodi da kada je u pitanju prisluškivanje, pravni elementi ovog problema „uopšte nisu interesantni“.

„Značaj službe, odnosno BIA, nije u njenim zakonskim ovlašćenjima, već je u ogromnim mogućnostima zloupotreba, a pogotovu kada je u pitanju prisluškivanje i druga kršenja privatnosti. BIA je vlast zato što je van kontrole zakona i zato se svi otimaju kada dodju na vlast da kontrolišu baš te ‘crne mere’. To je jedino što je politički važno“, objasnio je Spahović.

Spahović je rekao da pravno nije moguće da predsednik države bude prisluškivan godinu i po dana bez znanja BIA.

„Da li neko to radi neovlašćeno ne znam i ne mogu da se bavim takvim pretpostavkama. Medjutim, postoji nešto što se zove kontraobaveštajna zaštita predsednika Republike, a to znači da BIA mora da onemogući ovakva eventualna prisluškivanja“, kazao je on.

Dodao je da se još uvek ne zna šta je istina, jer „nismo ni videli ni čuli nijedan dokaz“.

Upitan koji sve uslovi bi trebalo da budu ispunjeni da bi MUP, odnosno Uprava kriminalističke policije (UKP) nekog prisluškivala, Spahović kaže da UKP ne može da prisluškuje, a da BIA to ne zna.

„Pravni uslov za prisluškivanje je da postoji Naredba suda, a tehnički UKP nema samostalnost u odnosu na BIA“, rekao je advokat.

Na pitanje Bete da li je moguće da službe prisluškuju predsednika države bez opravdanog razloga, Spahović je kazao da to nije moguće.

Upitan da li istraga „slučaja Jovanjica“ može da bude razlog da se prisluškuje predsednik države i njegovo najbliže okruženje, Spahović kaže da misli da istraga oko najveće plantaže marihuane u Evropi nema nikakve veze s prisluškivanjem predsednika.

„S druge strane treba razlikovati prisluškivanje predsednika republike od njegovog najbližeg okruženja“, kazao je on.

Dodao je da nije u redu to što predsednik države ima u posed snimke prisluškivanja.

„Ali mi još uvek ne znamo kakve snimke on ima“, rekao je Spahović.

Spahović je istakao da je nejasno je da li je predsednik Vučić lično bio meta prisluškivanja.

„Izvori saznanja o ovom dogadjaju su izjave predsednika republike i dvojice ministara, Aleksandra Vulina i Nebojše Stefanovića. Iz ovih izjava proizilazi da postoje audio-snimci predsednikovih telefonskih razgovora. Ako jeste, onda je sigurno da se radi o ilegalnom prisluškivanju, jer bi svako legalno prisluškivanje podrazumevalo da je protiv njega otvorena krivična istraga“, objasnio je on.

Advokat je naveo da je za neovlašćeno prisluškivanje zaprećena kazna do tri godine, a ako ga čini službeno lice onda do pet godina zatvora.

„Ista kazna preti i onome ko omogući nekom da se upozna sa sadržinom ovih razgovora“, istakao je Spahović i podsetio da prisluškivanje može da odobri samo sud, pod uslovima kojima propisuje Ustav i Zakon o krivičnom postupku.

Prema rečima Spahovića afera o prisluškivanju Aleksandra Vučića malo podseća na slučaj kada je prisluškivan predsednik Tito i kada je povodom optužbi koje su iznete protiv tadašnjih rukovodilaca tajne službe Svetislava Stefanovića, Aleksandra Rankovića i drugih, zakazan Brionski plenum.

„Tada je Ranković podneo ostavku na sve funkcije, a Stefanović nije i on je odlukom plenuma razrešen svih funkcija. Istovremeno većina osumnjičenih su abolirani od strane predsednika republike, dok su neki procesuirani“, ispričao je Spahović.

On je dodao da se iz ovoga može izvesti zaključak da je pre 50 i više godina jedan komunistički i diktatorski režim ipak držao do neke procedure i forme u odlučivanju.

„Prosto je neverovatno i krajne je zabrinjavajuće da specijalizovane službe i nadležni organi već godinama ne mogu da utvrde ko to ugrožava predsednika Srbije. Njega prisluškuju, skupljaju i kriju oružje oko njegove kuće, ministri i političari stalno govore kako je predsednik ugrožen, ali nikako da uhapse počinioce jednog takvog opasnog dela“, zaključio je advokat Sead Spahović.

(Beta)

