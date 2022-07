Aleksić: Jovanjica može da sruši vlast SNS-a, zato linčuju Milenkovića

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da se „država lomi na ‘Jovanjici'“ i da je to jedina afera koja može slomiti i srušiti vlast Srpske napredne stranka (SNS).

„Odatle histerija i pritisak, jer režim ne zna šta će, pošto će se doći do nalogodavaca tog projekta iz vrha vlasti. Zato linčuju inspektora Slobodana Milenkovića, koga žele da kriminalizuju i diskredituju i da tog ključnog svedoka, koji je uhapsio vlasnika ‘Jovanjice’ Predraga Koluviju, predstave kao čoveka bez kredibiliteta, pošto nisu uspeli da ga likvidiraju“, rekao je Aleksić portalu Nova.rs.

Aleksić je ocenio da se Milenković „hrabro suprotstavio režimu“, koji je mislio da će ga lakše slomiti, prenela je Narodna stranka.

„Kada to nisu uspeli, sproveden je scenario sa optuženom Dijanom Hrkalović, koju tužilaštvo uzima za kredibilnog svedoka. Vidim da je i advokat Vladimir Djukanović nešto nervozan, preti i meni hapšenjem, pretpostavljam da mu ne prija velika vrućina. Djukanović je advokat Koluvije, Andreja Vučića i Dijane Hrkalović, i on ima odredjeni zadatak u okviru njihove organizacije“, rekao je Aleksić.

„Puna istina o ‘Jovanjici’ koja je po optužnici bila najveća plantaža marihuane u Evropi, još nije se saznala, a saznaće se kada krene postupak ‘Jovanjica 3’ koji će početi kada udje u sudsku proceduru ‘Jovanjica 2’’ čiji je početak već 12 puta odlagan“, dodao je Aleksić.

On je naveo da su u predmetu „Jovanjica 1“ optuženi vlasnik tog poljoprivrednog dobra Predrag Koluvija i njegovi ljudi, a da „Jovanjica 2“ obuhvata pripadnike BIA, VOA i MUP optužene za obezbedjivanje proizvodnje marihuane, dok bi „Jovanjica 3“ trebalo da obuhvati one koji su dali nalog pripadnicima službi bezbednosti da to rade.

„Vrh vlasti se iz petnih žila upinje da zaštiti i odbrani kriminalce koji su uzgajali marihuanu, a da okrivi policajce koji su ih otkrili i pohapsili. Proganjaju policajce jer štite sebe, a ne samo Koluviju. Aleksandar Vučić štiti sebe kada brani Koluviju i kaže i ‘pa šta, imao je samo tonu marihuane’, jer se to dogodilo u državi kojom upravlja Vučić i to su organizovale njegove službe“, rekao je Aleksić.

On je dodao da bi u svakoj normalnoj državi pala vlada zbog slučaja poput „Jovanjice“.

(Beta)

