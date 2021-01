Aleksić: Nedimović uvredio sve poljoprivrednike

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uvredio sve poljoprivrednike i da je pokazao veliko nepoznavanje poljoprivrede kojom se nikada nije ni bavio pre nego što je postao ministar.

„Veoma je loše da Nedimović vredja poljoprivrednike. On je rekao da u Srbiji nema radnika za berbu krastavaca kornišona, a na pitanje zašto je to tako odgovorio je da je to ‘težak posao koji se radi iz ležećeg položaja’. To je tako bilo pre 20 godina, a sada se radi u stojećem položaju u špaliru i na mreži, ali Nedimović to ne zna“, rekao je Aleksić televiziji N1.

Aleksić, koji se bavi poljoprivredom u Trsteniku, rekao je da se sredstva za poljoprivredu u republičkom budžetu moraju povećati sa 53 milijarde dinara na 100 milijardi.

„Poljoprivrednicima bi trebalo pomoći da naprave plastenike i voćnjake i dati njima pare, a ne strancima za fabrike za motanje kablova. Kada bi jedno gazdinstvo dobilo 50.000 evra po zaposlenom, gde bi nam bio kraj, zaposlilo bi se milion ljudi“, rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da Srbija danas izvozi poljoprivredne proizvode u vrednosti od 3,5 milijardi evra, a da se izvoz može povećati na osam milijardi.

„Imamo potencijala i dovoljno obradive zemlje, ali nemamo ljude u državnom aparatu koji su spremni da se bave poljoprivredom i koji shvataju kakav je to i koliki potencijal. Imamo nezaposlene ljude koji bi radili u poljoprivredi, ali država mora napravi okvir“, rekao je Aleksić.

Upitan o predstojećem dijalogu opozicije i vlasti o izbornim uslovima uz posredovanje Evropske Unije (EU), Aleksić je odgovorio da Narodna stranka sa partnerskim organizacijama, Skupštinom slobodne Srbije i određenim opozicionim strankama „finalizuje ozbiljnu platformu, odnosno dokument koji će definisati načine i metodologiju kako doći do ostvarenja ciljeva“.

„Bitno je da se opozicija dogovori oko pregovarača, jer ne smemo biti deo predstave koja će trajati mesecima, a da se na kraju ništa ne dogoditi. Moramo se dogovoriti oko dva kredibilna i ozibljna pregovarača koji će biti u materiji i znati šta da traže i da zahtevamo da i vlast izađe u istom formatu kako bi dijalog dao rezultat sprovodljiv u praksi“, rekao je Aleksić.

Aleksić je istakao da se svi u opoziciji slažu šta bi trebalo promeniti i šta su ciljevi za postizanje fer izbornih uslova – oslobadjanje medija, slobodan izborni proces kako bi gradjani mogli da biraju bez pritisaka i razdvajanje izbora, kako bi se sprečilo da predsednik Srbije bude „nosilac svih lista, pa i tamo gde ne učestvuje na izborima“.

„Nisu sporni ciljevi, nego kako na najefikasniji način do toga doći. Zato pravimo ozbiljan dokument iz dva dela, prvi deo su načelni ciljevi, a drugi deo je detaljan opis koje zakone promeniti, šta raditi sa RIK i REM, kao i šta raditi u finansiranju predizbornih kampanja i političkih aktivnosti“, rekao je Aleksić.

„Svi predlozi moraju biti sprovodljivi u praksi i realistični i moramo znati koje zakone da promenimo, da li zakone koji se tiču RIK-a i REM-a, da li Krivični zakonik… A ne da pristupamo kampanjski“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

