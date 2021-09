Aleksić: SNS zastrašuje zaposlene da prikupe sigurne glasove

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da u Negotinu, gde ta stranka učestvuje na loklanim izvborima, partijska mašinerija Srpske napedne stranke (SNS) zastrašuje i preti otkazima zaposlenim u javnim preduzećima i državnim ustanovama ako „ne glasaju za režim i ne prikupe sigurne glasove“.

On je, za list Nova, rekao da SNS ide od radnika do radnika i naredjuje da moraju da skupe odredjeni broj glasova, koji se kreće izmedju 20 i 40 glasova, navodeći da to „nije samo slučaj za negotinske lokalne izbore, već za celu Srbiju“.

Kako je naveo, o tome je obavestio i predstavnike Evropskog parlamenta, koji su „samo saslušali šta je rekao“.

Aleksić je istakao da se „vrši silovit pritisak na zaposlene u javnom sektoru“ i da ljudi iz straha za egzistenciju prihvataju da rade za SNS.

„Oslobodićemo ljude od tog pritiska. Poručujem svakom šefu u svakoj državnoj ustanovi da će snositi odgovornost za to što rade. U svakom preduzeću postoje ljudi koji su spremni da svedoče i koji će nam reći na koji način se ucenjuju radnici. Oni koji su to činili moraće da odgovaraju pred zakonom. Ti ljudi će u praksi saznati šta znači revanšizam“, rekao je Aleksić.

(Beta)

