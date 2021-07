Aleksić: Tela bez glave su prava slika Vučićeve vlasti, po tome će biti upamćen

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da su fotografije obezglavljenih tela i monstruoznih mučenja „prava slika vlasti“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji će po tome biti upamćen, jer je politički odgovoran za nastanak i jačanje kriminalnog klana Veljka Belivuka, okrivljenog za više ubistava.

„Slike obezglavljenih tela jasno pokazuju da je Vučić nesposoban da vodi državu. Pozivam ga da objavi sve takve fotografije, jer su one prava slika njegove vlasti, a ne putevi koji se grade novcem od kredita koji vraćati svi građani. Vučić će biti upamćen po svojim vezama sa kriminalom i klanom koji je ljudima sekao glave“, rekao je Aleksić televiziji Nova S.

Aleksić je naveo da je Vučić uplašen jer na stadionima skandiraju protiv njega.

„Boji se da se to ne prenese na sve stadione, ali to je nezaustavljiv proces i trend koji ukazuje na početak Vučićevog pada. On je uspeva da sakrije bes i nezadovoljstvo, jer zna šta ga čeka, pošto su i protiv nekih pre njega tako skandirali na stadionima i oni su potom su brzo pali sa vlasti“, rekao je Aleksić.

„Mene ne zanima šta su rekli Veljko Belivuk i Marko Miljković kao ubice, kriminalci i huligani, jer smo mi kao opozicija govorili o njima poslednjih pet godina, nego me zanima kako je njihov klan nastao i čija je to odgovornost. Njihovim izjavama neka se bave policija i tužilaštvo, neka saslušavaju Vučića i Aleksandra Vulina, ako ima potrebe“, dodao je Aleksić.

Aleksić je rekao da „vlast na skaredan način svoju vezu sa kriminalcima poklopi objavljivanjem fotografija obezglavljenih tela, mašine za mlevenje mesa i pričom o ćevapima od ljudskog mesa“.

„Činjenice su, medjutim, neoborive – Belivuk je preuzeo vođstvo u kriminalnom miljeu i na tribiniama 2017. godine, posle ubistva Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi. Činjenica je da je Belivukov klan smirivao južnu tribinu Partizanovog stadiona da ne skandira protiv Vučića, činjenica je da su na Vučićevoj inauguraciji 2017. godine davili novinare, činjenica je da su radili razne prljave poslove za režim, činjenica je da je sin predsednika Srbije na fotografijama sa izvesnim Aleksandrom Vidojevićem, zvanim Aca Rošavi“, rekao je Aleksić.

Aleksić je dodao da je Belivukova grupa 20. jula 2020. godine stajala na ulaznim vratima Skupštine Srbije i „glumila demonstrante“ dok ne dođe policija, kao i da su članovi Belivukove grupe bili na lokalnim izborima u Šapcu i Lučanima.

„Ko je iz vlasti dozvolio da taj klan nastane? Takva organizovana kriminalna grupa ne može da nastane bez podrške u vlasti. Ko je to, Vulin, Nebojša Stefanović, Dijana Hrkalović ili sam Vučić? Krivična odgovornost se dokazuje na sudu, a politička je neosporna – Belivukov klan je nastao i delovao za vreme vlasti Aleksandra Vučića“, istakao je Aleksić.

Aleksić je naveo da je Vučić svestan da gubi podršku građana i da zato „zloupotrebljava funkciju i obećava milione evra gradjana kao Deda Mraz i kao da je Srbija njegova dedovina, dok se deca leče SMS porukama i nema protivgradnih raketa, a grad je uništio useve“.

„Gradjani Srbije su ga, medjutim, prozreli i ništa ga neće spasiti. Ako ovi iz zatvora i njegovi sumnjivi prijatelji nastave da govore o vezama sa njim i zlodelima, možda 20 evra za svakog građanina naraste i na 100 evra, a penzionerima će možda obećati i 1.000 evra… Kako se bude ogoljavalo Vučićevo pravo lice, tako će on obećavati sve više novca“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.