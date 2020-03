Aleksić: Vlast zbog izborne kampanje umanjuje opasnost od virusa korona (VIDEO)

Potpredsednik Narodne stranke (NS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić izjavio je danas da „apsolutno neodgovorno i potpuno skandalozno“ ponašanje vlasti u Srbiji povodom širenja virusa korona može imati katastrofalne posledice po živote i zdravlje gradjana, jer je režim, vodjen političkim motivima i izbornom kampanjom koja je u toku, pokušao da tu temu gurne u drugi plan.

„Šala i komika ne dolikuju najvišim državnim organima, predsedniku države i lekarima koji su o tome govorili i pokušali da kroz šalu gradjanima uliju sigurnost. Čak su ih pozivali i da idu Italiju u šoping, a cela Italija je od danas pod karantinom“, rekao je Aleksić novinarima ispred Specijalnog suda, gde je predao krivičnu prijavu protiv člana Gradskog veća Požarevca Tomice Stojanovića.

Aleksić je pozvao nadležne da hitno preduzmu sve neophodne mere koje bi zaštitile gradjane Srbije od mogućeg širenja epidemije virusom korona, prenela je NS.

„Bojim se da država, kao i do sada, neće preduzeti ozbiljnije korake, jer nismo ni pokazali da smo kao država spremni da odgovorimo na jednu ovako veliku krizu i bojim se da se na ovakav način dovodi u pitanje životi i zdravlje gradjana Srbije, a za to nije odgovoran niko drugi do sama vlast“, rekao je Aleksić.

„Vlast se ponaša veoma neodgovorno u situaciji u kojoj ceo svet i Svetska zdravstvena organizacija upozoravaju na ozbiljnost virusa korona, a države u okruženju preduzimaju sve neophodne mere“, zaključio je Aleksić.

(Beta)