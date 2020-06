Ambasador SAD: Sastanak u Beloj kući veoma važan za Kosovo, Srbiju i region

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filip Kosnet izjavio je da je sastanak u Beloj kući delegacija Kosova i Srbije veoma važan za Kosovo, Srbiju i region.

Konset je za agenciju Telegraf rekao da nema konkretnije informacije ili detalje o sastanku delegacija Kosova i Srbije 27. juna u Beloj kući, sem poziva ambasadora Ričarda Grenela za sastanak.

„Mislim da je ovaj sastanak u Vašingtonu važna prilika za Kosovo, Srbiju i region. Obično postoji puno znatiželje o temama razgovora, kakav bi mogao biti ishod, biće dosta nagadjanja i hipotetičkih pitanja od sada pa do trenutka sastanka“, kazao je Kosmet i dodao da će se distancirati od tih spekulacija.

Po njegovim rečima, Vlada SAD o odnosima Kosova i Srbije razgovara već oko dve godine, i da joj je važno da se u proces pregovora „unese nova energija sa posebnim fokusom na pitanja koja će uticati na svakodnevni život gradjana, kao što su trgovina i ekonomski razvoj“.

Kosnet je rekao da ne zna rok kada bi trebalo da se postigne sporazum, „ali da se proces mora nastaviti što pre“.

„Kosovo i Srbija su izgubili puno vremena tokom godina i u interesu i njih i SAD-a, ali i drugih medjunarodnih partnera, uključujući Evropsku uniju je da krenemo ka konkretnim akcijama i uspesima“, kazao je on i dodao da za sada ne može da kaže više od toga.

Ambasador je ocenio da Kosovo ima veoma aktivnu, živu i višestranačku demokratiju i da su gradjani Kosova oktobra prošle godine jasno stavili do znanja da su za promene i da su zainteresovani za ekonomski razvoj, za borbu protiv korupcije i za stvaranje mogućnosti za mlade.

Rekao je da su prioriteti SAD kada je u pitanju Kosovo podsticanje mira izmedju Kosova i susednih država, ali i mir izmedju zajednica na Kosovu.

Ambasador Kosnet je istakao da su veze SAD i Kosova „čvrste poput kamena“ i da ne sumnja da će Kosovo i Sjedinjene Države ostati bliski partneri.

„Ponekad imamo nesuglasice i to je jasno, ali to je normalno u partnerskom odnosu. To je normalno u porodici, normalno u odnosima izmedju država. Mislim da ponekad gradjani Kosova budu veoma zabrinuti zbog toga i misle da će SAD napustiti Kosovo, ali ne bi trebalo tako da razmišljaju“, poručio je ambasador Kosnet.

(Beta)

