Ambasador Vilan: Izrael priznao Kosovo pod pritiskom SAD

Izraelski ambasador u Srbiji Jahel Vilan izjavio je danas da je Izrael priznao Kosovo pod pritiskom SAD, u okviru sporazuma Srbije i Kosova sa Amerikom.

„Odluka Izraela da prizna Kosovo je doneta pod američkim pritiskom, inače nemojmo zaboraviti da je to uradjeno u okviru sporazuma Srbije i Kosova sa Amerikom, a ne sa nama, sa Izraelom. Ne pokušavam da se krijem iza toga, tu odluku je doneo Izrael posle mnogo godina tokom kojih nismo priznali Kosovo. To je defintivno protiv naših interesa u Srbiji, to je protiv mojih interesa“, rekao je Vilan za TV Prva.

Na pitanje da li bi Izrael mogao da revidira odluku o priznanju Kosova, amabasdor je rekao da ne vidi razlog da Izrael povuče to priznanje.

„Ne bih želeo da ostavljam bilo kakav prostor za optimizam za javnost u Srbiji bez dobrog razloga. Ja u ovom trenutku to ne vidim. Sporazum je postignut. Izrael je priznao Kosovo, a Kosovo će premestiti ambasadu u Jerusalim. To je ispunjeno i ne vidim razlog da Izrael povuče svoje priznanje Kosova sve dok obe strane ispunjavaju svoje obaveze“, rekao je Vilan.

(Beta)

