Ambasadori Palestine i Izraela saglasni o nužnosti pregovora, različito o uzrocima sukoba

Ambasadori Palestine i Izraela u Srbiji, Mohamed Nabhan i Jahel Vilan, saglasili su se danas da su pregovori jedini put do mirnog rešenja višedecenijskog sukoba, ali se nisu složili ko je kriv za aktuelnu eskalaciju.

Palestinski ambasador Mohamed Nabhan rekao je da je jedino rešenje izraelsko-palestinskog sukoba sprovodjenje sporazuma o stvaranju dve države dogovorenog 1993.

„Treba se vratiti potpisanim ugovorima, rezoluciji UN, mudrom rešenju a to je stvaranje dve države, izraelske – jevrejske i palestinske-arapske. Nema trećeg rešenja“, rekao je Nabhan za TV Prva, uživo iz Pojasa Gaze.

Ambasador Izraela Jahel Vilan rekao je da postizanje mirnog rešenja i sporazuma treba da bude zajednički cilj izraelske i palestinske vlasti.

„Palestinske vlasti smatramo partnerom od 1993. i sporazuma iz Osla, partnerom u mirnim pregovrima i oni bi trebalo da odluče da li žele da nastave pregovore sa Izraelom. To je jedini izlaz. Hamas nije partner već teroristička organizacija koja je protiv Izraela, ali podjednako i protiv palestinske vlasti“, naveo je Vilan za TV Prva.

On je za aktuelne sukobe optužio Hamas rekavši da je u pitanju terorističlka organizacija koja sprovodi akcije ne samo protiv Izraela već i protiv aktuelne palestinske vlasti i civila u Gazi.

„Nasumično gadjaju civile i čine dvostruki ratni zločin, ubijaju ne samo izraelske civile već koriste i svoje civile kao živi štit“, kazao je Vilan dodajući da Izrael i Palestina treba zajedno da osude Hamas koji svakodnevno teroriše narod u Gazi.

Izraelski ambasador uzrok za aktuelne sukobe vidi u protvljenju Hamasa odluci o odlaganju palestinskih izbora na Zapadnoj obali, dok palestinski ambasador kaže da je uzrok svega izraelska okupacija palestinske teritorije i nesprovodjenje dogovorenih sporazuma.

„Neka se povuku sa Zapadne obale i daju Palestini ono što su potpisali i neće biti nikakvog problema ni sa Hamasom ni sa bilo kime“, rekao je Nabhan.

„Mi ne kažemo da je to naše doveka već da treba da pregovaramo i to je jedini način da oni povrate tu teritoriju a to je kroz pregovore… Terorizam nije način. Jedini izlaz je da palestinska vlast nastavi direktne pregovore sa Izraelom“, rekao je ambasador Izraela.

Nabhan je podsetio da su 1993. Izrael i Palestina potpisali sporazum o medjusobnom priznavanju koji predvidja formiranje palestinske države na Zapadnoj obali i u oblasti Gaze i dodao da se palestinska strana odrekla polovine i traži svega 22 odsto teritorija.

Prema Nabhanovim rečima „definisana je svaka rečenica, reč, zapeta, tačka… koje treba sprovesti u delo ali Izrael to ne prihvata“.

„Oni i dalje patrolirtaju, hapse, ruše, ubijaju, dovlače doseljenike i naseljavaju na naše teritorije, grade naselja i izbacuju ljude iz kuć. Kako da se vode pregovori u senci svega toga“, dodao je Nabhan.

On se saglasio da „to što radi Hamas ne vodi rešenju“ ali je dodao da pregovora nema i da palestinska strana decenijama poziva da se oni nastave.

Ambasador Izraela je za neuspeh pregovora okrivio palestinsku stranu.

„Nema sumnje da je situacija u kojoj žive Palestinci velika tragedija ali nije Izrael jedini krivac… Moramo da gledamo u budućnost i da pokušamo da pronadjemo način da pregovaramo“, rekao je ambasador Vilan.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.