Ana Brnabić: Zadovoljna sam slobodom medija i demokratijom u Srbiji

Premijerka Srbije Ana Branbić izjavila je danas da je izuzetno zadovoljna nivoom slobode medija i demokratije u Srbiji.

„Zadovoljna sam i ponosna slobodom medija i nivoom demokratije u Srbiji“, kazala je Ana Branbić na prijemu u Vladi Srbije organizovanom uoči praznika, na kojem joj je karikaturista Marko Somborac poklonio majicu sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i natpisom „Istina“.

Ona je u izjavi novinarima navela da je taj poklon bio pokušaj provokacije i da to nije u redu, kao i da nije ispoštovana ni osnovna crta pristojnosti i fer odnosa.

„Bilo je pokušaja provokacija za koje ja smatram da nisu u redu, zato što je ok da neko provocira kada sam ja prisutna sa natpisima i slikama mene, ali ne nekog drugog. Ali, to je demokratija. To je u redu. I nikome se ništa neće desiti kao što ni u jednom otvorenom demokratskom društvu nikome se ništa neće desiti ili se nikom ništa ne bi desilo“, kazala je premijerka.

Ona je kazala da smatra da za društvo nisu dobre priče o tome da u Srbiji nema slobode medija i da vlada diktatura, jer se tako ne može napredovati.

„Mi možemo da nastavimo da pričamo da nema slobode medija, da u Srbiji vlada diktatura, i da svaki dan – iz dana u dan, Vlada i predsednik Republike dokazuju nešto upravo suprotno. Ako ćemo toga da se igramo, možemo. Ali ja mislim da to nije dobro za društvo. Ja mislim da to dalje samo odvaja naše društvo na leve i desne, gornje i donje, crne i bele i da mi tako ne možemo napred. Ali ja tu ništa ne mogu da uradim, osim onog što radim svaki dan, saslušam sve i pristanem na svaku provokaciju, performans i pitanje i dam odgovor. To je moja odgovornost i uloga kao predsednice Vlade“, rekla je Ana Brnabić.

(Beta)