B.Stojković (Moramo) o formiranju vlasti, ponavljanju izbora, sankcijama Rusiji

Članica Skupštine slobodne Srbije (SSS) i kandidatkinja Koalicije „Moramo“ na aprilskim predsedničkim izborima, Biljana Stojković, izjavila je da ta koalicija neće prestati da postoji iako su deklaraciju o formiranju političke organizacije danas potpisali Otvorena gradjanska platforma „Akcija“, Ekološki ustanak i SSS.

„Koalicija ne prestaje da postoji: u Gradskoj skupštini biće jedan odbornički klub cele koalicije, u republičkoj dva poslanička kluba. To je procena da se tako bolje koristi vreme“, rekla je Stojković u emisiji „Marker“ na televiziji Insajder.

Ona je kazala da se o formiranju vlasti u Beogradu „ne zna mnogo“, osim da je konstitutivna sednica Skupštine Grada zakazana za 11. jun i dodala da je eventualno ponavljanje izbora „pod znakom pitanja“.

Govoreći o parlamentarnim izborima, Stojković je istakla da podržava primedbe koje je imala koalicija Albanaca Doline, posle nedavno ponovljenog trećeg glasanja na biračkom mestu u Velikom Trnovcu.

„Mislim da je jako bitno da udju u parlament, oni su manjina koja mora biti institucionalno zastupljena“ rekla je ona i navela da je glasanje „trebalo je biti oboreno na stotine mesta u Srbiji, pa se to nekako zaboravilo“.

Ocenila je da „niko nema odgovor“ da li će Srbija biti prinudjena da se opredeli da li će uvesti sankcije Rusiji pre formiranja novog saziva parlamenta.

„Mislim da ni najbliži saradnik Aleksandra Vučića nema odgovor. Njegova politika jeste od dana do dana i kupovina vremena, mislim da ni on nije siguran koliko će to dugo biti moguće“, rekla je Stojković.

(Beta)

