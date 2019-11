„Balkan se neće vratiti u devedesete“

Direktorka Centra za evroatlantske studije (CAES) Jelena Milić smatra da su netačne ocene pojedinih komentatora prilika na zapadnom Balkanu i liberalnih zapadnih medija da će, nedavna odluka Francuske da blokira otvaranje pristupnih pregovora sa EU Skoplju i Tirani, vratiti Balkan u devedesete.

Milić je u autorskom tekstu za „Kurir“ navela da su takve ocene neobjektivne i da se u njima previđa sav napredak koji je region od devedesetih godina napravio, upravo uz pomoć Zapada.

„Ironično, to su mahom upravo oni koji su kritikovali EU da na zapadnom Balkanu sprovodi politiku “stabilokratije“, to jest da zarad stabilnosti žrtvuje demokratizaciju. Kad je Francuska obratila pažnju i na to, i rekla da procesu treba revizija, oni su je optužili da će destabilizovati region“, ukazala je Milić.

Ona smatra da, i pored nekoliko nerešenih pitanja, za koja nije nikad bilo ni ispravno očekivati da se mogu rešiti samo kroz proces pridruživanja EU, države regiona sarađuju na mnogo zdravijim osnovama nego devedesetih.

„Uključene su u više funkcionalnih regionalnih struktura, neke su članice EU, neke NATO, neke i jednog i drugog“, podseća Jelena Milić.

Ona je ocenila da je veoma dobro što su srpski zvaničnici, poput ministra za evropske integracije Jadranke Joksimović, naglasili koliko je značajno i punopravno članstvo u EU, a ne samo proces integracija i reforme koje podrazumeva, jer, kako naglašava direktorka CAES, članstvo ima svoje neuporedive prednosti.

„EU ima pravo na predah i introspekciju. Proces proširenja ionako nikad i nije bio isti za sve, i uveliko je zavisio od unutrašnjih geopolitičkih okolnosti“, navela je Milić.

Ona smatra i da su zbog francuske odluke dodatno otežani izazovi koji stoje pred građanima Srbije, ako zaista žele evropeizaciju.

„Potrebno je realističnije sagledati okolnost da su većina zemalja članica EU ujedno i članice NATO, kao i značaj za Srbiju od jačanja bilateralnih odnosa sa Kanadom, SAD i Norveškom, baš kao što to radimo sa Turskom, Bugarskom, Rumunijom i Mađarskom. I Francuskom, naravno“, zaključila je Milić.

(Tanjug)