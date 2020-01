Bastać: Vlast i opozicija, uz pokroviteljstvo evroparlamentaraca, da izaberu svih devet …

Predsednik opštine Stari grad i šef beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Marko Bastać izjavio je da medjustranački dijalog vlasti i opozicije, uz posredovanje Evropskog parlamenta, nije bio pravi dijalog, već farsa i dodao da se čak ni sprovodjenjem dogovorenog izborni uslovi u Srbiji neće promeniti.

S tim u vezi, Bastać je za agenciju Beta naveo da se zalaže za „sredjivanje stanja u medijima“ tako što bi vlast i opozicija na bazi konsenzusa, a uz „pokroviteljstvo“ evroparlamentaraca, izabrali svih devet članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), za koji je kazao da je u proteklih osam godina dopustio „satanizaciju“ svih koji kritikuju vlast.

Govoreći o kampanji bojkota izbora koji bi trebalo da budu održani s najavljenim odlaganjem a uz sprovodjenje zakonskih odredbi, najkasnije do 3. maja 2020. godine, Bastać je rekao da je kampanja u toku i dodao da se prvi njen deo bazira na nastojanju da u uslovima „medijskog mraka“ opozicija obavesti gradjane „o svemu što ovaj režim radi“.

Drugi deo kampanje bojkota, kako je kazao, biće predstavljanje opozicionog plana za bolji život u Srbiji, „koji garantuje da, kad zaustavimo korupciju, zamenimo nestručne stranačke kadrove stručnim ljudima i prestanemo da dajemo pare za besmislene projekte, možemo Srbiju pretvoriti u zemlju u kojoj ljudi pristojno žive“.

„Za to nam nije potreban ni investicioni plan, ni pet godina. Potrebno nam je šest meseci. Kada ljudi vide da Srbija može, kao i da je jedina prepreka za bolji život režim koji im je oduzeo i pravo da biraju, biće kraj režimu koji uništava našu budućnost“, ocenio je Bastać.

Na pitanje da li misli da je samo političkim aktivizmom, bez parlamentarne borbe, moguće da utiče sprovodjenje gradskih projekata poput izgradnje žičare na Kalemegdanu i izmeštanja Starog savskog mosta – za koje tvrdi da su štetni, Bastać je rekao da je već obećao da žičare i izmeštanja mosta u park neće biti i dodao da će istoriju i kulturu gradjani telima braniti od „štetočina“.

„Savski most je od nacista odbranio učitelj (Miladin) Zarić. Sve je do nas. Svako od nas će i ove godine morati da se zapita da li je (zamenik gradonačelnika Beograda Goran) Vesić ili je Zarić. Ubedjen sam da Zarića ima više“, kazao je on.

Bastać je ocenio da su proteklu godinu obeležile mnoge afere, u koje je, kako navodi, umešan vrh vlasti, ali i pojava ljudi koji su „pokazali hrabrost da se suprotstave“ i akcije gradjanske neposlušnosti koje su, kako je dodao, pokazale da udruženi rad može zaustaviti „štetne“ projekte za zajednicu.

„Neke od tih akcija smo organizovali i sprovodili moji prijatelji i ja. I uspeli smo da ih pobedimo. Tu pre svega mislim na vraćanje saobraćaja na Trg Republike, promenu plana rekonstrukcije na Topličinom vencu, zaustavljanje radova na izgradnji žičare na Kalemegdanu, odustajanje od izmeštanja fontane sa Trga Nikole Pašića“, rekao je on.

Kazao je da je vlast na te pojave odgovorila represijom, da je u Srbiji sve veći nivo fizičkog nasilja, naveo je primere pretučenih organizatora protesta, ubistvo predstavnika Srba na Kosovu Olivera Ivanovića i dodao da mu je pored tih dešavanja neprijatno da govori da je opštini Stari grad „otet“ Sportski centar „Milan Gale Muškatirović“ i da se sada koristi „za obračun sa nama koji smo pobedili (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića u našem kraju“.

„Bez obzira na sve, čast je danas biti jedan od onih koji se bore protiv ovog ludila. I siguran sam da ću jednoga dana u nekoj prilici moći da kažem da je te 2019. godine počeo da se raspada Vučićev režim koji je Srbijom vladao mrakom i strahom“, istakao je Bastać.

(Beta)