Potpisan sporazum između Beograda i Prištine u Beloj kući (video)

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp nazvao je danas sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine istorijskim i poručio da se raduje da poseti „obe zemlje“ u ne tako dalekoj budućnosti, prenosi AP.

„Zaista je istorijski“, rekao je Tramp dok je stajao pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Avdulaha Hotija u Ovalnoj sobi Bele kuće.

U Ovalnoj sobi Bele kuće u Vašingtonu danas su delegacije Beograda i Prištine potpisale sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa.

U Ovalnoj sobi, koja je kancelarija predsednika SAD Donalda Trampa, postavljena su dodatna dva stola za kojim su sedeli, svako na svojoj strani, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Avdulah Hoti, a u sredini šef američke države.

Takođe, bili su prisutni i specijalni savetnik predsednika SAD Ričard Grenel, američki senator Ron Džonson, savetnik za nacionalnu bezbednost Robert O’ Brajen, kao i specijalni savetnik predsednika SAD Džared Kušner.

U Ovalnoj sobi, u kojoj je sporazum potpisan, bili su i članovi delegacije Beograda, Siniša Mali, Marko Čadež i Marko Đurić.

Nakon potpisivanja dokumenta Vučić i Hoti su „svoj“ primerak prosleđivali Trampu, koji je na sporazum stavljao svoj potpis.

President @realDonaldTrump just announced a historic breakthrough between Serbia and Kosovo! pic.twitter.com/ePVbnAHvMB

— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020