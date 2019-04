Bitka za premoć nad Evropom bije se na Kosovu

Bitka za premoć nad Evropom bije se između Nemačke i SAD, a rasplet bi mogao da se desi na Kosovu, piše današnji „Blic“, konstatujući da ove dve izuzetno moćne zemlje imaju dijametralno stavove po pitanju rešavanja kosovskog problema.

Za Nemačku je Kosovo nezavisna država i daljeg razgovora na temu promene granica nema, navodi list i podseća da su to predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pre dva dana poručili poslanici nemačkog Bundestaga Peter Bajer i Kristijan Šmit.

„Zanimljivo je da imaju tako čvrst stav, a onda kažu kako će učiniti sve da dođe do povlačenja taksi od strane Prištine i do pomaka u pregovorima dve strane. Aleksandar Vučić je u jednom trenutku pitao sagovornike o čemu onda da se razgovara ako ne žele da odstupe od svog stava ni za pedalj“, ispričao je izvor „Blica“ iz diplomatskih krugova.

Nemačka i SAD se inate, utisak je sagovornika lista.

Šta god da kaže kancelarka Angela Merkel, SAD to odbacuju, a slično je i sa druge strane. Zato je, navodi list, očito da se dve svetske sile bore za dominaciju u ovom delu Evrope i obe bi da prisvoje zasluge za eventaulno postizanje dogovora.

„Dok su Nemci striktni Amerika bi podržala neko novo rešenje. Za Vašington bi razmena teritorija bila idealna“, navodi sagovornik „Blica“.

Izvor iz diplomatskih krugova u Berlinu kaže da SAD nisu učinile sve da bi Priština povukla takse jer je jasno da bi odavno bile povučene da je pritisak bio adekvatan. Uz to, dodaje, SAD hoće priču o taksama da iskoriste za trgovinu sa Srbijom kada za to dođe vreme.

Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metrju Palmer rekao je nedavno da je „krajnje vreme“ za postizanje sporazuma Beograda i Prištine i podsetio na poruku američkog predsednika Donada Trampa da pregovorarači treba da iskoriste „istorijsku šansu“ da postignu sporazum.

Imajući u vidu da se Evropski parlament raspušta 16. aprila, „Blic“ navodi da je ostalo 11 dana da se postigne sporazum te da je trenutno teško poverovati da će do toga i doći.

Ako do tada ne dođe do kompromisa, do kraja jeseni biće prazan prostor i ceo slučaj moraće da sačeka novu administraciju.

„Pobeđuju nacionalističke struje pa je opravdan strah da se posle toga više nikome neće žuriti da se nađe rešesnje za Kosovo“, kaže izvor „Blica“.

(Tanjug)