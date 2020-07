Boško Jakšić: Putin štiti SPS, a Vučić je 'disciplinuje'

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić je izjavio agenciji Beta da „sve što smo sinoć čuli od predsednika Aleksandra Vučića, uključujući i njegovo mišljenje o izjavama Ivice Dačića, smatrajući ih glupim, jeste najotvorenija kritika ako ne i napad na socijaliste“.

Jakšić je ocenio da je učestvovanje sina bivšeg ministra SPS Petra Škundrića na demonstracijama u Beogradu samo povod Vučićevih izjava, a da se u stvari vodi ozbiljniji sukob SPS i Vučićeve SNS.

Vučić je sinoć na TV Pink rekao da je Ivica Dačić omogućio Petru Škundriću da dobije pola miliona evra državnih para, i da razume zašto je jedan deo SPS-a nezadovoljan.

On je dodao da je velikom broju funkcionera SPS-a „pokvario snove“ jer ne mogu da „kradu“.

Jakšić smatra da već duže vreme postoji „identiteska kriza unutar SPS“ jer se „socijalisti utapaju u naprednjačku matricu“ što je rezultat ličnih ambicija Dačića i nekolicine ljudi iz njegovog okruženja koji bi da „po svaku cenu budu u vlasti“.

„Otpor tim ambicijama dolazi sa dve strane unutar SPS-a: od ‘mladoturaka’, ali i od veterana. Očigledno je da ta vrsta bunta narasta, a da je Dačiću i dalje veoma stalo da ostane u vlasti“, kazao je Jakšić.

Na pitanje Bete da li Vučićeve kritike funkcionera SPS-a najavljuju mogućnost da nova vlada bude bez SPS-a, Jakšić kaže da te poruke mogu da se dvojako čitaju.

„Vučiću ni posle ovih izbora SPS apsolutno nije potreban. Moguće je da on ovoga puta neće uzeti socijaliste u vladu, ali je moguće i da pokušava da ih disciplinuje pre no što ih uzme. Ono što je za vlast incidentna situacija je to što SPS na lokalu ide u koalicije koje SNS guraju u opoziciju“, rekao je Jakšić.

On smatra da sukob izmedju SPS i SNS može da se odrazi i na diplomatske odnose Srbije s Rusijom koja veoma zainteresovana da u Vladi Srbije budu ljudi koji su za bliske odnose s njom.

„Uoči formiranja prethodnog kabineta, predsednik Rusije Vladimir Putin je javno puručio Aleksandru Vučiću da očekuje da će u toj vladi biti ljudi koji vode računa o dobrim odnosima s Moskvom. Uveren sam da je poruku slične sadržine nedavno prosledio i ministar Sergej Lavrov kada je bio u Beogradu. Rusi hoće svoje ljude u Vladi Srbije, posebno za sektor energetike“, rekao je Jakšić.

On kaže da „rusofilske elemente“ srpskih vlada uvek daje SPS, pa bi njen izostanak iz nove vlade ozbiljno narušio ruska očekivanja.

„To bi prouzrokovalo da se na Vučića izvrši ruski pritisak kao prema Zajevu u Makedoniji ili Djukanoviću u Crnoj Gori“, procenio je Jakšić.

(Beta)

