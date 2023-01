Članovi delegacije EP razgovarali u Beogradu sa predstavnicima vlasti i opozicije

Članovi delegacije Evropskog parlamenta (EP), predvođene Vladimirom Bilčikom i Matjažom Nemecom, razgovarali su danas u Beogradu sa predstavnicima vlasti i opozicije u okviru treće runde međustranačkog dijaloga uz posredstvo EU.

Bilčik, izvestilac EP za Srbiju, i Nemec, član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) EU i Srbije, odvojeno su razgovarali sa predsednikom i premijerkom Srbije, Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić, sa predsednikom parlamenta Vladimirom Orlićem i predstavnicima poslaničkih grupa u Skupštini Srbije.

U fokusu razgovora bilo je unapređenje funkcionisanja Skupštine Srbije.

Vučić je posle sastanka napisao na Instagramu da je sa Bilčikom i Nemecom imao „iskrenu razmena mišljenja“ o daljem napretku Srbije u procesu evrointegracija.

Posle sastanka sa Orlićem, Nemec je izjavio da je poverenje između dve strane „veliko, kao što su veliki izazovi sa kojima Srbija i EU moraju da se suoče na zajedničkom evropskom putu“.

„Ipak, uvereni smo da ćemo uspešno nastaviti tim putem, kroz dijalog i uzajamno poštovanje“, naveo je Nemec na Tviteru.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je posle sastanka sa Bilčikom i Nemecom da je nastavak dijaloga uz posredstvo EP „besmislen ako se svede samo na skupštinski poslovnik“, navodeći da je tražila vraćanje fokusa na predizborne i izborne uslove.

„Ukazali smo im na to da je već vrlo aktivna informacija da se očekuju izbori do kraja godine. Ako je najava da će sledeća runda početi tek za nekoliko meseci, maltene za pola godine, onda je to besmisleno. Tražili smo da se intenziviraju ove aktivnosti i da se vratimo na dve ključne stvari, na RTS kao naš prvi uslov za slobodne izbore, i na pritisak na birače kroz javni sektor“, navela je Tepić.

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je za televiziju N1 da je glavna tema posete evroparlamentaraca bila da se „pokuša normalizacija političkog života u Srbiji“.

„Dominantna tema je kako unaprediti dijalog u radu parlamenta, kako da opozicija dobije prava vezana za parlament, poštovanja i davanja reči. Radi se o njihovoj istinskoj želji da se ovde uspostave evropske vrednosti, ali ključni problem i izvor svega je to da vlast u Srbiji ne poštuje Ustav i zakone“, kazao je Aleksić.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je posle sastanka da je pozvao evroparlamentarce da poštuju ono što je zapisano u izveštajima Evropskog parlamenta i Evropske komisije.

„A tamo piše da su nam neophodni slobodni mediji, da izbori moraju biti slobodni i pošteni, tamo piše da treba da se relaksira atmosfera u društvu uvođenjem političke kulture, a ne proglašavanjem za neprijatelja svakog ko drugačije misli“, naveo je Lutovac.

U međustranački dijalog u Srbiji Evropska unija se uključila 2019. godine, posle nekoliko neuspešnih rundi pregovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima.

Posle tri sastanka sa predstavnicima Evropskog parlamenta, veći deo opozicije odlučio je da bojkotuje parlamentarne izbore održane juna 2020. godine.

Druga runda dijaloga vlasti i opozicije počela je 2021. godine, kao priprema za predsedničke i parlamentarne izbore u Srbiji, održane u aprilu 2022. godine.

(Beta)

