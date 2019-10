„Da je Putin vladao 1999. ne bi nas bombardovali“

Da je Rusija devedesetih godina bila snažnija i da je Vladimir Putin bio predsednik, ne bi ni došlo do agresije na SR Jugoslaviju, poručio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, otvarajući konferenciju „Srpsko-ruski odnosi u epohi krupnih političkih promena“, koja je održana juče u Beogradu.

Takav je bio geopolitički odnos snaga u svetu u to vreme i praktično nije postojao neko da se protivi agresiji, rekao je Dačić.

„Ne kažem da Srbija treba od Rusije sada da traži zaštitu. Naša zemlja mora samostalno da gradi svoju bezbednost. Međutim, dobro je kad možemo da računamo na nekoga kao što je Rusija“, istakao je on.

U osvrtu na dugogodišnje i tradicionalno dobro prijateljstvo dveju zemalja, Dačić je rekao i da su bilateralni odnosi Rusije i Srbije danas na istorijskom maksimumu, da Rusija u velikoj meri pomaže Srbiji, pogotovu kada je reč o rešavanju kosovskog problema na miran i diplomatski način.

Ministar je podsetio da su Rusija i Srbija prošle godine proslavile 180 godina diplomatskih odnosa i ukazao na činjenicu da je Rusija Srbiji kroz istoriju u više navrata pomogla da uspostavi svoju državnost.

Kako je objasnio, Rusija je u velikoj meri pomogla Srbiji tokom dve velike seobe srpskog naroda u 17. i 18. veku, otvorivši svoja vrata našem narodu, čiji su pojedinci u ruskoj istoriji ostavili duboke pečate.

Kasnije je, tokom istorije, Rusija u ogromnoj meri pomogla Srbiji u procesu oslobođenja od turske vlasti u 19. veku — tokom Prvog i Drugog srpskog ustanka, ali i kasnije, materijalnim sredstvima, tokom oslobodilačkih ratova.

Tokom svetskih ratova, kako je naveo, srpsko-rusko prijateljstvo dobija novi oblik, a veliku ulogu odigrao je car Nikolaj Romanov tokom Prvog svetskog rata i spasavanja srpskih vojnika koji su bežali preko Albanije.

Upravo je car Nikolaj od saveznika tražio da se srpska vojska prebaci do Grčke, na ostrvo Krf, i to preteći da će zaključiti separatni mir sa neprijateljem u slučaju da se to ne dogodi.

Sa druge strane, tokom Drugog svetskog rata, Srbija duguje veliku zahvalnost ruskoj vojsci, koja je značajno pomogla srpskom narodu da se odbrani od fašističkog agresora.

Dačić je istakao da je i Srbija puno pomogla Rusiji i ruskom narodu, a posebno nakon Oktobarske revolucije, prihvativši na desetine hiljada ruskih emigranata, koji su potom u značajnoj meri doprineli razvoju srpske privrede, nauke i kulture.

Ukazao je i na to da živimo u periodu pokušaja revidiranja istorije, koji više nisu motivisani ideološkim razlozima, budući da je Rusija danas demokratska zemlja, već strateškim.

(Sputnjik)